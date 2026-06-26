Überschallflugzeug im Technikmuseum: Top-Attraktion Tupolev – die Sinsheimer Sowjet-Legende wird restauriert

Wolfgang Fuchs ist darauf spezialisiert, Kirchenbauten einzurüsten. Bei seinem neuesten Spezialauftrag hat es der Mann aus Hohenlohe aber mit einer Überschallmaschine zu tun.
Sie sind seit mehr als zwei Jahrzehnten die Top-Attraktionen des Technik-Museums in Sinsheim: die beiden Überschallflugzeuge Concorde F-BVFB und Tupolev Tu-144. Jetzt muss die Tupolev restauriert werden. Doch ein Besuch lohnt sich trotzdem – oder sogar jetzt erst recht. Denn um die Maschine aus sowjetischer Produktion äußerlich wieder aufzufrischen, musste eine beeindruckende Gerüstkonstruktion auf das Dach des Technikmuseums gesetzt werden.