Übernahme von TK Elevator: Was wird aus der Besucherplattform des Rottweiler Testturms?

Der finnische Aufzughersteller Kone will TK Elevator übernehmen. Wie wirkt sich das auf den Rottweiler Testturm aus? Droht die Schließung der Besucherplattform?

Erst kürzlich wurde der millionste Besucher auf dem Rottweiler Testturm begrüßt. Jetzt wirft die Übernahme von TK Elevator durch den finnischen Aufzughersteller Kone Fragen darüber auf, was aus dem Testturm und insbesondere der Besucherplattform wird. Schließlich lockt die seit 2017 zahlreiche Touristen in die älteste Stadt Baden-Württembergs. Wie schätzt die Stadt Rottweil die Lage ein?

Die IG Metall hatte angesichts der Übernahme bereits große Sorge bezüglich des TKE-Produktionsstandorts Esslingen geäußert, der erst September 2025 eröffnet worden war. Denn Kone habe sich bisher nicht klar zur Produktion in Deutschland bekannt, hieß es.

Hoffnung auf Klarheit über die Zukunft

Macht man sich auch bei der Stadt Rottweil Sorgen über die Auswirkungen der Übernahme? Auf unsere Anfrage erklärt Pressesprecher Tobias Hermann, die Stadt sei zeitgleich mit Versand der Medieninformation auch direkt vonseiten der Unternehmen über die Übernahme informiert worden.

„Die Fusion wird laut der gemeinsamen Mitteilung frühestens im zweiten Quartal 2027 vollzogen werden. Die Zeit bis dahin wird sicherlich auch mehr Klarheit über die Zukunft des Rottweiler TKE-Standorts bringen“, teilt Hermann mit.

Zugänglichkeit muss gewährleistet sein

Der Rottweiler Testturm auf dem Berner Feld lockt mit der höchsten Aussichtsplattform Deutschlands auf 232 Metern zahlreiche Touristen an.

Im städtebaulichen Vertrag mit ThyssenKrupp sei damals festgelegt worden, dass auch bei einem Eigentümerwechsel die öffentliche Zugänglichkeit der Aussichtsplattform im bisherigen Umfang gewährleistet sein muss. Dies sei zusätzlich durch einen Grundbucheintrag abgesichert, erklärt Hermann. Und ergänzt: „Der Testturm war bislang ein Aushängeschild und ein wichtiges Entwicklungszentrum für TK Elevator, und wir hoffen sehr, dass dies auch im neuen Konzern so bleibt.“

Standortfrage war schon einmal Thema

Die Standortfrage war im November 2025 schon einmal Thema. Damals hieß es von Seiten der TKE-Pressestelle: „Baden-Württemberg ist und bleibt für TK Elevator ein bedeutender Standort für Innovation und technologische Entwicklung.“ Damals wurde auch auf die Eröffnung des „hochmodernen Forschungs- und Produktionszentrums“ in Esslingen verwiesen als ein „global führendes Exzellenzzentrum für Aufzugstechnologie“.

Auf Rottweil bezogen hieß es 2025, im Testturm teste man kontinuierlich verschiedene Produkte und Technologien, um deren Leistungsfähigkeit und Sicherheit zu prüfen und zu gewährleisten. Und: Die Bedeutung des Testturms für TKE bleibe „unverändert hoch – er ist und bleibt ein zentraler Baustein unserer Innovations- und Entwicklungsaktivitäten“.

Das Unternehmen

TK Elevator

ist einer der größten Aufzughersteller der Welt. Das Unternehmen gehörte zum Konzern Thyssenkrupp, bis dieser die Mehrheit an dem Unternehmen 2020 für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. Der bisherige Wettbewerber von Kone wird im Rahmen der Übernahme nun mit 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden bewertet. Die zuständigen Behörden müssen dem Zusammenschluss noch zustimmen.