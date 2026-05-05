Übernahme von TK Elevator: Was wird aus der Besucherplattform des Rottweiler Testturms?

Der finnische Aufzughersteller Kone will TK Elevator übernehmen. Wie wirkt sich das auf den Rottweiler Testturm aus? Droht die Schließung der Besucherplattform?
Erst kürzlich wurde der millionste Besucher auf dem Rottweiler Testturm begrüßt. Jetzt wirft die Übernahme von TK Elevator durch den finnischen Aufzughersteller Kone Fragen darüber auf, was aus dem Testturm und insbesondere der Besucherplattform wird. Schließlich lockt die seit 2017 zahlreiche Touristen in die älteste Stadt Baden-Württembergs. Wie schätzt die Stadt Rottweil die Lage ein?