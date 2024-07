Überarbeitete Pläne: Neuer Pflegepark könnte 2027 in Betrieb gehen

1 Der Gemeinderat hat die Pläne für den neuen Pflegepark abgesegnet. Der Abriss der ehemaligen Seniorenpflege, auf deren Gelände neu gebaut wird, erfolgt über einen Generalunternehmer. Foto: Marschal

Der Schömberger Gemeinderat hat den überarbeiteten Plänen für den neuen Pflegepark zugestimmt. Weil sich die Bedingungen in der Baubranche geändert haben, fallen diese kompakter aus als ursprünglich geplant. Baubeginn könnte im Frühjahr sein.









Gut zwei Jahre ist es her, dass die Seniorenpflege Schömberg geschlossen ist. Schon vor der Schließung stand fest, dass dort, am Ortsausgang in Richtung Ratshausen, ein neuer Pflegepark entstehen soll. Im Mai 2022 erteilte der Schömberger Gemeinderat den Plänen für den Neubau seine Zustimmung. Doch in der Zwischenzeit haben sich die Bedingungen in der Baubranche verändert und die Kosten sind gestiegen, was zur Folge hat, dass die damaligen Pläne heute weder realisierbar noch wirtschaftlich vermarktbar sind.