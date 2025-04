Kunstturnen Nachbarschaftsduell beim TV Beffendorf

Zunächst empfängt der TVB am Samstag, 19. April, den TV Rottweil zum Heimkampf. Eine Woche darauf kommt es zum Duell mit dem TSV Dunningen. Nach bisherigem Verlauf ist der TV Beffendorf in der Favoritenrolle, der TV Rottweil eigentlich schon in Zugzwang.