TV-Experte Martin Schmitt: Das Gold in der Holzschatulle

Olympiasieger Martin Schmitt arbeitet bei Olympia für Eurosport. Warum der frühere Top-Star im Skispringen das Konzept in Italien gut findet und ihm seine Aufgaben so viel Spaß machen.
An diesem Donnerstagvormittag in Predazzo. Skisprung-Olympiasieger Martin Schmitt (48) ist einen Tag vor der Eröffnungsfeier schon an seinem Arbeitsplatz. Für Eurosport wird er ab diesem Samstag die Skisprungwettbewerbe kommentieren. Der gebürtige Villinger freut sich auch nach vielen Jahren immer wieder riesig auf die Olympischen Spiele.