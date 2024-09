TuS Hüfingen, TTG Furtwangen und Co.: Aufschlag in die neue Tischtennis-Saison – Teams und Ziele

1 Jan-Philipp Dannegger (TuS Hüfingen) spielte eine erfolgreiche Saison 2023/2024. Foto: Roland Sigwart

Die Tischtennis-Frauen des TV St. Georgen sind in die Regionalliga aufgestiegen, doch auch einige weitere Teams aus der Region sind höherklassig vertreten. Wir geben vor der neuen Spielzeit einen Überblick – inklusive TuS Hüfingen, TTG Furtwangen/Schönenbach, TTSV Mönchweiler und TTC Blumberg.









Verbandsliga Männer Für sechs Teams der Verbandsliga Südwest startet die Saison am kommenden Samstag. Der TuS Hüfingen legt erst am 22. September mit einem Heimspiel gegen die TTSF Hohberg III los. In der vergangenen Saison erreichte Hüfingen den vierten Platz, unter anderem weil Jan-Philip Dannegger gute Leistungen zeigte und eine 21:11-Bilanz einfuhr. Neu in der Liga sind die Aufsteiger TTC Rauental und TTC Mühlhausen II.