Turnerbund Binzen: Familienfeier im „Winterwunderland“

Monatelange Vorbereitungen, Mühe und viel Engagement für die Jahresfeier des Turnerbundes Binzen haben sich ausbezahlt: Die Festhalle war bis zum letzten Platz gefüllt.
Kein Wunder, dass der Sportverein mit seinen 350 Mitgliedern in Binzen so beliebt ist. Viele Übungsleiterinnen hatten mit den 120 Kindern schon seit Wochen ihre Auftritte einstudiert, die nunmehr als Familienfeier bei Kaffee und Kuchen unter dem Motto „Winterwunderland“ präsentiert wurde. Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde begleiteten die jungen Aktiven. Die Begrüßung übernahm die junge Vorsitzende. Bürgermeister Andreas Schneucker hatte sich entschuldigt.