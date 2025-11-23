Turnerbund Binzen: Familienfeier im „Winterwunderland“

Kein Wunder, dass der Sportverein mit seinen 350 Mitgliedern in Binzen so beliebt ist. Viele Übungsleiterinnen hatten mit den 120 Kindern schon seit Wochen ihre Auftritte einstudiert, die nunmehr als Familienfeier bei Kaffee und Kuchen unter dem Motto „Winterwunderland“ präsentiert wurde. Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde begleiteten die jungen Aktiven. Die Begrüßung übernahm die junge Vorsitzende. Bürgermeister Andreas Schneucker hatte sich entschuldigt.

Entführung in die glitzernde Seite des Winters Die 28-jährige Laura Ehrke hatte vor zwei Jahren die Vorstandschaft des Vereins übernommen. Sie sagte: „Wir möchten Sie in die glitzernde und schöne Seite des Winters entführen, damit Sie den Alltag draußen lassen können“. Auch die Halle und das Bühnenbild wurden entsprechend als weiße Schneelandschaft in Szene gesetzt. Schneemännchen und kleine Tannenbäumchen wurden gemeinsam gebastelt und als Tischdeko verwendet. Die Kinder bastelten auch (Papier-)Schneeflöckchen, welche die Halle schmückten. Ganz bezeichnend an der Feier war auch das Engagement der Eltern der kleinen Sportler, die helfend einsprangen, wenn für die Bühneneinrichtung nach den einzelnen Auftritten angepackt und neu möbliert werden musste.

Zehn Bühnenauftritte

Jana Braun moderierte als Pantomime die jeweiligen Auftritte der kleinen Aktiven. Diese präsentierten sich bei insgesamt zehn Bühnenauftritten. Manchmal war es für die Kleinen eine große Geduldsprobe, trotz Lampenfieber auf den „großen“ Auftritt zu warten. So wuselte es beim Familienfest vor der Bühne, bis sich die jeweilige Gruppe endlich in ihren reizenden Kostümen zeigen durfte. Aufgetreten wurde mit der passenden musikalischen Untermalung. Präsentiert wurden von den Kindern Übungen, die teilweise sogar ins Artistische wechselten. Hier wechselten sich Bodenturnen, Kasten, Schwebebalken und Stufenbarren als turnerische Elemente ab.

Die Nikoläuse zeigten ihr Können am Stufenbarren. Foto: Gudrun Gehr

Kleine Nikoläuse zeigten am Stufenbarren ihr turnerisches und unerschrockenes Können. Es folgten die „Schneefrauen“ mit turnerischen Einlagen am Kasten. Die „Rentiere“ mit ihrem charmanten Geweih boten eine starke Darbietung am Rhönrad, einer Spezialität des Turnerbundes. Die kleinen „Schneeflocken“ unterhielten die Gäste prächtig, die „Eisbären“ schwebten elegant und entspannt ebenfalls im Rhönrad über die Bühne. Nach der Pause präsentierten sich die „Schnee-Engel“, die „Pinguine“, die „Tannenbäume“ und zuletzt die „Eisprinzessinnen“ in ihren hübschen Kostümen. Am Ende der Veranstaltung lobte der Nikolaus alle Beteiligten und verteilte kleine Geschenke.

Ehrungen

Auch Ehrungen durch die Vorsitzenden erfolgten. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden fünf Personen zu Ehrenmitgliedern ernannt. Anwesend war Danica Löpert, die persönlich die Ehrenurkunde in Empfang nehmen konnte. Die Jubilare Steffen Hänel, Klaus Zöbelin, Karim Khedira und Bruno Grossklaus hatten sich entschuldigt und erhalten die Ehrung zum späteren Zeitpunkt.

Ernennung von Ehrenmitgliedern