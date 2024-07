Bereits in der nächsten Woche werden auf der Umleitungsstrecke temporäre Ampeln aufgestellt.

Die Bauarbeiten an einer neuen Eyachbrücke der Bundesstraße 463, die westlich von Laufen errichtet wird, und die parallel zur Tunnelsanierung über die Bühne gehen werden, beginnen am Freitag, 16. August.

Dafür, teilt das Regierungspräsidium Tübingen (RP) mit, wird die Bundesstraße halbseitig gesperrt und der Verkehr von Ebingen nach Balingen sechs Wochen lang über Lautlingen, Margrethausen, Pfeffingen, Zillhausen, Stockenhausen und Dürrwangen umgeleitet – der Verkehr in der Gegenrichtung wird dagegen direkt an der Baustelle vorbeigeführt. Bereits in der nächsten Woche werden Kreuzungen angepasst und temporäre Ampeln aufgebaut – aktiviert werden sie, wenn die Bauarbeiten beginnen.

Erster Arbeitsgang ist die Verlegung von zwei Meter dicken Rohren in der Gewässersohle der Eyach. Diese werden mit Schotter eingedeckt, der das Gewässer schützen und als Arbeitsebene dienen soll.

Auf der einen Fahrbahnseite wird Material gelagert – sonst reicht der Platz nicht

Diese wird mittels einer Rampe an die Bundesstraße angeschlossen, deren eine Fahrbahnhälfte als Lagerort für Material und Arbeitsgeräte dient – laut RP reicht der Platz an der Eyachbrücke dafür nicht. Die Fische im Eyachabschnitt werden vor Beginn der Arbeiten abgefischt. Die Bauleistungen für die Instandsetzung des Laufener Tunnels hat das RP mittlerweile vergeben; aufgrund der achtstelligen Investitionskosten müssen aber sowohl das Landes- als auch das Bundesverkehrsministerium der Entscheidung noch zustimmen.

Der Verkehr Richtung Lautlingen und Ebingen wird durch Laufen geleitet, der Verkehr Richtung Balingen weit darum herum. Foto: Regierungspräsidium Tübingen

Das RP geht derzeit davon aus, dass die Arbeiten am Tunnel Mitte September beginnen werden und dass er im Laufe des Oktobers geschlossen wird. Von da an wird der gesamte Durchgangsverkehr durch Laufen umgeleitet; die Installation der erforderlichen Ampeln und der Bau der provisorischen Fußgängerbrücke sollen im September erfolgen.

Außer dem Tunnel werden im Zuge des Maßnahmenpakets auch die Brücke über den Meßstetter Talbach in Lautlingen und die Fahrbahndecke zwischen Dürrwangen und Lautlingen saniert; beide Projekte sind für 2025 vorgesehen. Die aktualisierten Gesamtkosten beziffert das RP derzeit auf 26,4 Millionen Euro, von denen rund 20 Millionen auf die Instandsetzung des Tunnels entfallen. Es zahlt der Bund.

Weitere Informationen des Landes sind auf der Internetseite baden-wuerttemberg.de unter dem Link „B 463 Instandsetzung Tunnel Albstadt-Laufen – Regierungspräsidium Tübingen“ zu finden, Informationen zu Sperrungen und Umleitungen im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem des Landes auf der Seite www.Verkehrsinfo-BW.de.