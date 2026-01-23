Tübinger Uni-Angestellte ist sauer: „Unterirdisch, wie sie mit Kunden umgehen“ – Parkärger nimmt kein Ende

Anfang Dezember hatte sich eine Mitarbeiterin der Universität Tübingen über das Parkmanagement der Landes-Tochter PBW beschwert. Jetzt ist sie mit ihrer Geduld am Ende.
25 Euro im Monat und dennoch keinen Platz sicher – Dauerparkerin Johanna Rapp hatte sich Anfang Dezember über die Situation an ihrem und weiteren Parkplätzen der Universität Tübingen beschwert. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin wendet sich deshalb seit Monaten an die zuständige Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg, kurz PBW, und macht ihrem Ärger über die nicht funktionierende Technik an ihrem Parkplatz Morgenstelle Süd in Tübingen Luft: Offene Schranke bei jedem beliebigen Autofahrer mit jedem beliebigen Kennzeichen – trotz Hinweisschild auf Kennzeichenerkennung.