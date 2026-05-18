TTC Grosselfingen: Jona Lauer folgt auf Klaus Hess
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Bürgermeister Friedbert Dieringer mit Simon Hackenberg, Keisuke Nishida, Jona Lauer, Patrick Gsell, Jürgen Liefke, Jürgen Dehner, Uli Lörch, Klaus Hess und Josua Ritzmann. Foto: Gaiser

Neuwahlen und Ehrungen für treue Mitglieder beim TTC Grosselfingen.

Der Grosselfinger Tischtennisclub blickt auf eine lange Tradition zurück – und auf ein ereignisreiches Jahr 2025. Gegründet wurde der Federball- und Tischtennis-Verein am 12. April 1956 im Landgasthaus „Ochsen“. Damals stand Rudi Streitberger als Vorsitzender an der Spitze. In der Hauptversammlung bekam der Verein jetzt mit Jona Lauer einen neuen Mann an der Spitze. Der bisherige Vorsitzende Klaus Hess und Schriftführer Uli Lörch zeigten sich zu Beginn der Versammlung erfreut über die sportlichen Leistungen: Die 1. Mannschaft belegte in der Landesklasse Platz 8, die 2. Arbeitsgruppe erreichte in der Kreisliga Platz 4. Trotz krankheitsbedingter Ausfälle konnte der Klassenerhalt gesichert werden. Besonders hervorgehoben wurde die Leistung von Simon Hackenberg, der den Titel des Kreismeisters und Bezirksmeisters im Doppel errang. Die Mannschaftsführer Jona Lauer (1. Mannschaft) und Jürgen Liefke (2. Mannschaft) gaben die Spielergebnisse bekannt. Den Kassenbericht trug Patrick Gsell vor.

 

Wahlen zum Vorstand

Im Anschluss führte Bürgermeister Friedbert Dieringer die Entlastung des Vorstands herbei und leitete die Neuwahlen. Der Vorsitzende Klaus Hess stellte nach vielen Jahren sein Amt zur Verfügung und übergab es an Jona Lauer, der die breite Unterstützung innerhalb des Vereins genießt. Jürgen Liefke bleibt 2. Vorsitzender, Patrick Gsell wurde als Kassierer bestätigt, ebenso Uli Lörch als Schriftführer.

Die Position des Jugendleiters übernimmt künftig Simon Hackenberg. Zu Beisitzern wurden Jürgen Dehner und Josua Ritzmann gewählt, die Kassenprüfung übernehmen Jürgen Wissmann und Klaus Hess.

Ehrungen für Vereinstreue

Im Anschluss standen Ehrungen an – für 70-jährige Vereinstreue: Karl Hess; für 50 Jahre: Udo Beck, Franz Kittelberger und Klaus Pflumm. Jürgen Wissmann wurde für 40 Jahre, Alexander Zimmermann für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Zehn Jahre dabei sind Tobias Conzelmann, Max Schulz, Alexander Beck, Philipp Lauer, Dominik Schnell, Josua Ritzmann, Jan Dieringer und Johannes Karsch. ​

 