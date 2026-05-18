TTC Grosselfingen: Jona Lauer folgt auf Klaus Hess

1 Bürgermeister Friedbert Dieringer mit Simon Hackenberg, Keisuke Nishida, Jona Lauer, Patrick Gsell, Jürgen Liefke, Jürgen Dehner, Uli Lörch, Klaus Hess und Josua Ritzmann. Foto: Gaiser Neuwahlen und Ehrungen für treue Mitglieder beim TTC Grosselfingen.







Link kopiert



Der Grosselfinger Tischtennisclub blickt auf eine lange Tradition zurück – und auf ein ereignisreiches Jahr 2025. Gegründet wurde der Federball- und Tischtennis-Verein am 12. April 1956 im Landgasthaus „Ochsen“. Damals stand Rudi Streitberger als Vorsitzender an der Spitze. In der Hauptversammlung bekam der Verein jetzt mit Jona Lauer einen neuen Mann an der Spitze. Der bisherige Vorsitzende Klaus Hess und Schriftführer Uli Lörch zeigten sich zu Beginn der Versammlung erfreut über die sportlichen Leistungen: Die 1. Mannschaft belegte in der Landesklasse Platz 8, die 2. Arbeitsgruppe erreichte in der Kreisliga Platz 4. Trotz krankheitsbedingter Ausfälle konnte der Klassenerhalt gesichert werden. Besonders hervorgehoben wurde die Leistung von Simon Hackenberg, der den Titel des Kreismeisters und Bezirksmeisters im Doppel errang. Die Mannschaftsführer Jona Lauer (1. Mannschaft) und Jürgen Liefke (2. Mannschaft) gaben die Spielergebnisse bekannt. Den Kassenbericht trug Patrick Gsell vor.