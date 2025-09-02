TSG Balingen im Panoramastadion: Mit so viel Fans rechnet der FC Holzhausen beim Pokalkracher

Als die TSG Balingen vor drei Jahren beim FC Holzhausen zu Gast war, kamen 3000 Fans ins Panoramastadion. Aus zwei Gründen erwartet man zum Achtelfinale am Mittwoch weniger.
An das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FC Holzhausen und der TSG Balingen im WFV-Pokal kann sich Rainer Huss noch gut erinnern. Damals, am 1. November 2022, war er noch bei der TSG aktiv. Die Neuauflage des Duells am kommenden Mittwoch, 3. September, wird er als sportlicher Leiter des Verbandsligisten aus dem Sulzer Teilort verfolgen.