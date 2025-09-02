TSG Balingen im Panoramastadion: Mit so viel Fans rechnet der FC Holzhausen beim Pokalkracher

Als die TSG Balingen vor drei Jahren beim FC Holzhausen zu Gast war, kamen 3000 Fans ins Panoramastadion. Aus zwei Gründen erwartet man zum Achtelfinale am Mittwoch weniger.

An das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FC Holzhausen und der TSG Balingen im WFV-Pokal kann sich Rainer Huss noch gut erinnern. Damals, am 1. November 2022, war er noch bei der TSG aktiv. Die Neuauflage des Duells am kommenden Mittwoch, 3. September, wird er als sportlicher Leiter des Verbandsligisten aus dem Sulzer Teilort verfolgen.

Vor drei Jahren kamen an Allerheiligen rund 3000 Zuschauer ins Panoramastadion. „Es war ein klassischer Saure-Gurken-Tag, an dem fußballerisch in der Region sonst nichts los war“, erinnert sich Huss zurück. Da zudem gutes Wetter war, strömten die Fans nur so ins Stadion.

Ob das kam Mittwoch auch so sein wird, wenn der Regionalligist in den Sulzer Teilort kommt? „Schönes Wetter und eine tolle Kulisse wären schön“, sagt Huss. Dass die 3000er-Marke jedoch geknackt wird, halten er und Bernd Plocher, Finanzvorstand beim FC Holzhausen, für äußerst unwahrscheinlich.

Zeitfenster von drei Stunden muss eingeplant werden

Das liegt laut Huss gleich an mehreren Gründen: „Urlaubszeit und die frühe Anstoßzeit.“ An beidem kann der FC Holzhausen wenig ändern. Da mittlerweile die Sonne bereits gegen 20.15 Uhr untergeht und bei Pokalspielen Verlängerung und Elfmeterschießen möglich sind, muss ein Zeitfenster von etwa drei Stunden eingeplant werden, um das Spiel ordnungsgemäß über die Bühne zu bringen.

Im Panoramastadion gibt es kein Flutlicht

Und da es im Panoramastadion kein Flutlicht gibt, beginnt das Achtelfinale bereits um 17.15 Uhr. Denn eine örtliche Verlegung des Spiels auf den Kunstrasen in Renfrizhausen, den der der FC Holzhausen nutzen darf und auf dem es eine Flutlichtanlage gibt, war keine Option. „So ein Highlight-Spiel wollen wir natürlich in unserem Stadion austragen“, sagt Plocher.

Daher gab es keine andere Option, als die Partie bereits um 17.15 Uhr starten zu lassen. Huss hofft, dass deshalb jedoch nicht allzu viele Zuschauer fernbleiben werden. „Man hatte ja jetzt Zeit, sich auf die Uhrzeit einzustellen“, sagt er und hofft, dass die Fußballfans, die derzeit nicht im Urlaub sind, nach Feierabend im Panoramastadion vorbeikommen werden. Der Wunsch des FC Holzhausen: Etwa 1000 Zuschauer.

Das Duell in Holzhausen ist dabei übrigens nicht das einzige Achtelfinale im WFV-Pokal, das verhältnismäßig früh angepfiffen wird. Auch das Gastspiel der Stuttgarter Kickers beim TSV Weilimdorf beginnt am Mittwoch um 17.15 Uhr, zur selben Uhrzeit spielte in dieser Woche auch schon der FV Ravensburg in Schorndorf und zog dank eines 5:2-Siegs ins Viertelfinale ein.