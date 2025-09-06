TSG Balingen – FSV Frankfurt: TSG muss gegen Frankfurt die nächste Pleite hinnehmen

Die TSG Balingen verfiel auch gegen den FSV Frankfurt in bittere Muster. Vielversprechende Ansätze, mangelhafte Chancenverwertung – und am Ende eine ärgerliche 0:2-Heimpleite.
Im Vergleich zum dramatischen Pokalspiel in Holzhausen rotierte TSG-Trainer Murat Isik seine Mannschaft auf vier Positionen durch. Marvin Jäger, Luca Battista, Ivo Colic und Simon Klostermann rückten in die Startelf. Ferdinand Schmidt, Amnay Moutassime und Halim Eroglu saßen zunächst auf der Bank. Sascha Eisele war nach seinem Platzverweis im Pokal gesperrt.