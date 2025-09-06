TSG Balingen – FSV Frankfurt: TSG muss gegen Frankfurt die nächste Pleite hinnehmen

Im Vergleich zum dramatischen Pokalspiel in Holzhausen rotierte TSG-Trainer Murat Isik seine Mannschaft auf vier Positionen durch. Marvin Jäger, Luca Battista, Ivo Colic und Simon Klostermann rückten in die Startelf. Ferdinand Schmidt, Amnay Moutassime und Halim Eroglu saßen zunächst auf der Bank. Sascha Eisele war nach seinem Platzverweis im Pokal gesperrt.

Gute Anfangsphase Die Balinger erwischten einen guten Start in diese Partie und waren in der Anfangsphase sowohl die spielbestimmende als auch die gefährlichere Mannschaft. Der ein oder andere vielversprechende Ansatz – insbesondere über den rechten Flügel und Pedro Almeida Morais – war jedoch in Sachen Torchancen zu Beginn das höchste der Gefühle.

FSV gnadenlos effizient

Den bitteren Kontrast dazu bildeten die Gäste aus Frankfurt, die mit ihrem ersten nennenswerten Angriff direkt den Führungstreffer markierten. Nach einem Angriff über die linke Seite schaffte es die TSG-Defensive nicht, die halbhohe Hereingabe konsequent zu verteidigen. Birkan Celik war zur Stelle und brachte den FSV mit seinem zweiten Saisontor in Führung. Die Hausherren waren von diesem Paukenschlag sichtlich geschockt und konnten in der Folge ihre guten Ansätze aus der Anfangsphase nur noch hin und wieder auf den Rasen bringen. Distanzschüsse von Jonas Brändle und Marko Pilic brachten in dieser Phase noch die größte Gefahr für den Kasten von FSV-Keeper Louis Held. Dann, kurz vor dem Pausenpfiff, doch noch die große Chance zum Ausgleich: Nach einer Frankfurter Ecke konterte die TSG zielstrebig. Colic brachte eine schöne Flanke von der rechten Seite an den langen Pfosten, wo Brändle jedoch die Kugel dem wohl besser postierten Battista wegschnappte und deutlich über das Tor köpfte.

Riesenchance für Klostermann

Nach dem Seitenwechsel startete die TSG mit der größten Chance der Partie in den zweiten Durchgang: Nach einer herrlichen Flanke von Pilic stand Klostermann am langen Pfosten völlig frei, köpfte aus kürzester Distanz aber nur an den Innenpfosten. Auch zehn Minuten später war diese Kombination – Flanke Colic, Kopfball Klostermann – wieder gefährlich. Diesmal war der Winkel jedoch zu spitz.

Frankfurt schlägt erneut eiskalt zu

Wenig später hätte Klostermann den Ausgleichstreffer erneut auf dem Fuß gehabt, doch Schiedsrichter Philipp Hofheinz sah beim vermeintlichen hohen Ballgewinn der TSG ein Offensivfoul von Colic, der sich in der Folge eine Verwarnung wegen Meckerns abholte – ebenso wie Murat Isik. Die Aufregung schien ein Feuer in den Eyachstädtern zu entfachen, die daraufhin auf das 1:1 drängten. Isik schickte mit Eroglu, Moutassime und Ole Deininger außerdem frische Kräfte auf den Rasen. Doch mitten in die Balinger Druckphase hinein der erneute Frankfurter Nackenschlag: Nach einem Eckball von Giorgio Del Vecchio stieg Innenverteidiger Lukas Gottwalt am kurzen Pfosten am höchsten und köpfte zum 2:0 für den FSV ein. Quasi im Gegenzug hatte Moutassime die Chance zum schnellen Anschluss, doch Held war bei dem zu unplatzierten Schuss auf dem Posten.

Beinahe noch das 0:3

Nach dem 0:2 schien der Wille der TSG ein Stück weit gebrochen zu sein. Auch Neuzugang Zeki Koca konnte nach seiner Einwechslung nur noch wenige Impulse setzen. Stattdessen hatte Cas Peters nach einer Flanke des kurz zuvor eingewechselten Leandro Simunic in der 78. Minute das 3:0 für den FSV auf dem Fuß. Im Gegenzug scheiterte auch Deiniger auf der anderen Seite aus kürzester Distanz. Kurz vor Schluss stand der Pfosten einem Doppelpack von Birkan Celik im Weg. So blieb es bei der 0:2-Niederlage für die Isik-Elf.

Statistik und Personal

TSG Balingen – FSV Frankfurt 0:2 (0:1). Balingen: Potye, Jäger, Latifovic, Almeida Morais (64. Deininger), Battista (73. Koca), Schmitz, Brändle (84. Birkic), Colic, Klostermann (64. Eroglu), Maier, Pilic (64. Moutassime).

Frankfurt: Held, Weißmann, Kemper (68. Eichhorn), Fisher (46. Munsters), Celik, Del Vecchio, Peters, Gottwalt, Hildmann (46. Bock), Iorga (68. Simunic), McDonald (90. Sachs). Tore: 0:1 Celik (11.), 0:2 Gottwalt (66.).

Schiedsrichter: Philipp Hofheinz, Alessio Remili, Dustin Mattern.

Zuschauer: 625.