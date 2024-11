Trotz Ärztemangel in Hechingen: KVBW beruhigt Eltern – Genügend Kinderärzte zur Auswahl

1 Die Kinderarztversorgung ist je nach Interpretation gut oder schlecht. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Keine Unterversorgung und freie Wahl – die Kassenärztliche Vereinigung schätzt die kinderärztliche Versorgung in Hechingen unkritisch ein. Warum das so ist, lesen Sie hier.









Diese Suche ist kurz, das Ergebnis ernüchternd: Gerade einmal zwei Hechinger Kinder- und Jugendärzte zeigt die elektronische Arztsuche der KVBW aktuell an. Schon in wenigen Wochen wird es nur noch einen Treffer geben, denn Jurij Ciokan, seit 1989 Kinderarzt in Hechingen, geht in den Ruhestand und lässt nach eigenen Aussagen rund 1500 kleine Patienten ohne Arzt zurück. Ob Hechinger Eltern mit ihren kranken Kindern wohl bald nach Tübingen fahren müssen? Dürfen sie das überhaupt? Dürfen sie zu einem Arzt außerhalb des Zollernalbkreises gehen?