Trossingen-Schura Coronavirus verändert Amtszeit der Miss BW

"Wohltätigkeitsveranstaltungen und Auftritte fallen alle weg", berichtet Jessica Bisceglia, die derzeit hauptberuflich als Model arbeitet, "und die Modelbranche war in den vergangenen Monaten mehr oder weniger tot." Erst seit rund zwei Wochen flattern wieder Aufträge ins Haus. Und da schon im Oktober wieder eine neue Miss Baden-Württemberg gewählt wird, hat die Trossingerin von ihrem Amtsjahr reichlich wenig. Lediglich online ist sie auf ihren Social-Media-Kanälen aktiv wie eh und je. "Allerdings ist das für die Miss Germany noch viel ärgerlicher. Das ist schließlich ein Vollzeitjob."

Jessica Bisceglia war im vergangenen Dezember zur Miss Baden-Württemberg gekürt worden und hatte es im Februar 2020 bei der Miss Germany-Wahl im Europapark Rust unter die Top 6 geschafft. "Wir hatten Glück, dass das Finale noch wie geplant und ohne Einschränkungen stattfinden konnte, in voller Halle", meint sie. Sie war von rund 60 Familienangehörigen und Freunden begleitet worden. "Ohne sie wäre es sicher nur halb so toll gewesen." Auch das Missen-Camp in Ägypten, wo die Missen der Bundesländer auf die Wahl und die Zeit danach vorbereitet werden, habe sie besonders genossen.