Tribute-Konzert in Lahr: Musiker verneigen sich vor Stefan Maier

Weggefährten des verstorbenen Gitarristen spielten zu seinen Ehren im Schlachthof. Das Konzert war eine bewegende Hommage an den Lahrer.
Ein Konzert als letztes „Farewell“ für einen alten Freund und Weggefährten, dazu ein Spendentopf, der mit rund 2000 Euro den Grundstein für eine kleine Stiftung zur Förderung der musikalischen Jugendarbeit im Popbereich gelegt hat: Sechs Wochen nach der Trauerfeier auf dem Bergfriedhof, bei der bereits Bandkollege Harry Braun mit Eric Claptons Welthit „Tears in Heaven“ einen musikalischen Gruß hinterließ, hat sich die Lahrer Musikszene mit einem Tributkonzert von Stefan Maier verabschiedet.