Eine tragische Nachricht kommunizierte die TSG Balingen am Samstag: Dima Zeisler, Jugendtrainer bei den Eyachstädtern, ist verstorben.

„Gestern erreicht uns die schreckliche Nachricht, dass unser Co-Trainer der U12, Dima, mit 37 Jahren völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wurde. Er hinterlässt seine geliebte Frau und ihre drei gemeinsamen Kinder“, so startet die TSG Balingen ihr Statement zur tragischen Neuigkeit auf Instagram.

So sei er noch am Montag mit seiner Mannschaft beim Aufstieg der 1. Mannschaft dabei gewesen und habe nach Abpfiff auf dem Feld gefeiert. Die TSG teilt weiter mit: „Unzählig viele Male war Dima für uns unterwegs, gab die Werte unseres Vereins weiter, brachte unsere Kinder zum Lachen und berührte unzählig viele Menschen mit seiner großen Lebensfreude. Wir können immer noch nicht begreifen, dass Dima nicht mehr bei uns ist, er wird ein großes Loch in unserem Club hinterlassen.“

Viele Beileidsbekundungen

Unter dem Beitrag befinden sich bereits zahlreiche Beileidsbekunden, unter anderem von „vfbjungundwild“ – dem offiziellen Jugendaccount des VfB Stuttgart. Mit emotionalen Worten nimmt die TSG Abschied: „Auch wenn wir Dich nicht mehr bei uns sehen werden Dima, Du wirst immer ein Teil unserer TSG-Familie bleiben, denn Du bist für immer in unseren Herzen.“

Für seine hinterbliebene Familie ist ein Spendenlink über Gofundme eingerichtet.