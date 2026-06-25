Trauer in Weil am Rhein: Eine kreative Säule des Kulturlebens

Ellen Benz ist mit 61 Jahren verstorben. Die Diplom-Bibliothekarin hat die heutige Stadtbibliothek in Weil am Rhein in der ehemaligen Kirche aufgebaut und bis jetzt geleitet.

Sie hatte als 25-jährige Diplom-Bibliothekarin vor 36 Jahren die Herausforderung angenommen, in der ehemaligen katholischen Kirche eine moderne, zukunftsorientierte Stadtbibliothek aufzubauen. Seither war sie mit ihrer ruhigen, verlässlichen und zugleich zielstrebigen Art, ihrer empathischen Ausstrahlung und ihrer grenzenlosen Kreativität eine der Säulen des Kulturlebens in Weil am Rhein.

Am Mittwoch ist Ellen Benz im Alter von 61 Jahren gestorben. Eine Nachricht, die nicht nur ihre Kollegen im Kulturamt und der Stadtverwaltung fassungslos machte, sondern auch viele Menschen, für die „ihre Stadtbibliothek“ nicht nur ein Büchertempel mit einstmals sakraler Aura war, sondern ein Treffpunkt wurde, ein Haus für Kommunikation und Orientierung, der bei der Auswahl der Medien immer zeitgemäß blieb und viele Vernetzungen in die Region und über die Grenzen hinaus entstehen ließ.

Aufgewachsen bei Wittlich in der Eifel

Als Ellen Streit war sie in einem Dorf bei Wittlich in der Eifel aufgewachsen. Sie studierte Bibliothekswesen und Psychologie in Stuttgart, ehe sie von 1988 bis 1989 erste Erfahrungen als stellvertretende Büchereileiterin in Idstein im Taunus sammelte.

Schon als Kind war sie leidenschaftliche Leserin. „Ich wusste gleich, ich will Bibliothekarin werden“, sagte sie über ihre frühen Gedanken zur beruflichen Entwicklung.

Feuer und Flamme für die Aufgabe in Weil am Rhein

Als sie die Ausschreibung aus Weil am Rhein las, eine neue moderne Bibliothek aufzubauen, war sie Feuer und Flamme. Diese Begeisterungsfähigkeit für die Welt der Fantasie, der Wissensvermittlung und der literarischen Reflektion passte hervorragend zum Geist des Aufbruchs im nur vier Jahre zuvor entstandenen neuen Kulturamt der Stadt. Nach Idstein suchte sie eigene Verantwortung und fand in Weil am Rhein großes Vertrauen in ihre Teamfähigkeit und ihre bibliothekarische Kompetenz.

Zunächst noch in der winzigen Weiler Bücherei

In ihren ersten vier Jahren lernte sie noch die winzige Weiler Bücherei auf 103 Quadratmetern im Haus der Volksbildung kennen. Sie beherrschte perfekt ihr „Eifeler Platt“, heiratete aber mit Dieter Benz einen waschechten Alemannen, mit dem sie die Freude an der Natur, am Wandern, an der Pflege eines vertrauten Freundeskreises teilte.

Jahrelang stellvertretende Kulturamtsleiterin

Nach Musikschulleiter Dieter Fahrner war sie formal auch jahrelang stellvertretende Kulturamtsleiterin, bis die Stelle einer Verwaltungsleitung geschaffen wurde. Das Kulturamt war für sie ein wichtiges Dach, unter dem sie aber ihre eigenen Räume sehr kreativ gestaltete. Die frühere Bücherei hatte gerade mal 14.000 Medien.

Bauliche Gestaltung der neuen Bibliothek begleitet

Zunächst begleitete Ellen Benz die bauliche Gestaltung des von Werner Balkow geplanten modernen Baus in historischer Hülle. Von Februar 1993 bis Juli 1994 entstand so eine Bibliothek mit einer Nutzungsfläche von 946 Quadratmetern. Die feierliche Einweihung fand am 17. November 1994 statt. Im gleichen Zeitraum und seither wurde der Bestand sukzessive erweitert.

Mit den Jahren sammelten sich in den drei Geschossen mehr als 74.000 physische Medieneinheiten: neben Büchern auch DVDs, Blu-Rays, CDs, Karten, Gesellschafts- und Konsolenspiele sowie Zeitungen und Zeitschriften. Zusätzlich schon weit über 11.000 E-Medien.

Artothek und „Bibliothek der Dinge“

Mit der Artothek wurde 1998 auch die Möglichkeit zur Ausleihe von 220 Original-Kunstwerken geschaffen. Und eine „Bibliothek der Dinge“, in der auch Gegenstände wie eine Karaoke-Anlage, ein 3D-Drucker oder ein Laserentfernungsmesser ausgeliehen werden können.

Bibliothek als gesellschaftliches Zentrum

Ellen Benz hat auch viele neue Serviceleistungen eingeführt. Angeboten werden heute eine breite Palette von Veranstaltungen wie Kindertheater, Bilderbuchkinos sowie Ausstellungen. Ihr Credo war, dass eine Bibliothek auch ein soziales, gesellschaftliches Zentrum in der Stadtmitte sein sollte. Ein Aufenthaltsort zwischen Arbeit oder Schule und Zuhause. Ein Begegnungsort für ganz unterschiedliche Menschen.

Bibliothek als Ort der Wissensbildung und Entspannung

„Gerade in einer Welt voller schwieriger Nachrichten und im Zeitalter der Digitalisierung bietet das Lesen, egal, ob aus physischen Büchern oder digital, Rückzugsorte des Geborgenseins, kleine Nischen für das Ausklinken und Entspannen aus dem Alltag“, antwortete sie auf die Frage nach den Aufgaben von öffentlichen Bibliotheken. „Nicht nur das Lesen zur Unterhaltung, Entspannung und Wissensbildung, sondern auch die Gestaltung des Lebensalltags führt viele Bürger und Bürgerinnen in die Bibliotheken“, war ihre Erfahrung.

Stetige Aufbauarbeit umgesetzt

Ihrer stetigen Aufbauarbeit, dem guten Team-Spirit und dem Sinn für neue Entwicklungen ist es zu verdanken, dass in den letzten Jahren im Schnitt rund 100.000 physische Medien pro Jahr entliehen werden, zusätzlich rund 16.000 digitale Medien. Mit jährlichen Steigerungen – auch bei „Tonies“, einem Audiosystem, das speziell für Kinder konzipiert wurde. 5321 Ausleihen gab es 2024, was einer Steigerung um fast 23 Prozent entsprach. Und bei den extremen Einflüssen der sozialen Medien war es tröstlich, dass sich pro Jahr Hunderte von neuen Lesern anmeldeten.

Spannende und abwechslungsreiche Aufgabe

Kürzlich bezeichnete sie ihre Zeit in Weil am Rhein in einem Rückblick als sehr spannend und abwechslungsreich. Zumal Bibliotheken „doch heute vor der Aufgabe stehen, den Spagat zwischen Büchern und neuen Medien, zwischen traditioneller Wissensvermittlung und der immer schneller werdenden Informationsverfügbarkeit zu schaffen“. Dieser Satz kann heute als Erbe und Verpflichtung zugleich gesehen werden.

Mit ihrem Mann lebte Ellen Benz seit vielen Jahren in Binzen. Ihre Hobbys waren das Lesen, die Natur, das Reisen und der Austausch mit Menschen.

Die Stadt verliert eine Persönlichkeit, die ohne Allüren und ohne jegliche Selbstdarstellung Großes geschaffen hat.