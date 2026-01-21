Trauer in Haigerloch: Harald Hemmer war Chef, Mentor und Familienmensch

Die Nachricht hat in Haigerloch Bestürzung ausgelöst: Harald Hemmer (61), Chef der Firma Hemmer Haustechnik, ist am vergangenen Donnerstag überraschend verstorben.
„Plötzlich wurde er aus dem Leben gerissen“, erklärt die Familie nach seinem überraschenden Tod, der nicht nur im Familien- und Freundeskreis, sondern natürlich auch in den Reihen der etwa 30-köpfigen Belegschaft große Bestürzung ausgelöst hat. Nachdem Harald Hemmer das Unternehmen vor über 30 Jahren von seinem Vater übernommen hat, hat er es mit großem Weitblick und viel fachlichem Wissen weiterentwickelt und zu dem gemacht, was es heute ist. Seine Belegschaft schätzte ihn nicht nur als Chef, Mentor und Vorbild, sondern auch als väterlichen Freund.