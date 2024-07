Trainingsstunde mit Nadja-Christine Reihle: Unser Redakteur beim Badminton – so fällt das Fazit aus

Unser Redakteur beim Badminton – so fällt das Fazit aus

1 Gruppenbild (von links): Pascal Kopf, Nadja-Christine Reihle, Irina Reihle, Patrick Sickinger Foto: Reihle

Unser Redakteur wagt den Selbstversuch: Bei einer Trainingsstunde mit Badminton-Ass Nadja-Christine Reihle kommt Pascal Kopf teilweise an seine Grenzen. Das Fazit fällt indes trotzdem positiv aus – neben der Einheit gibt es auch noch ein spannendes Gespräch mit der 17-Jährigen aus Haigerloch.









Link kopiert



Der Badmintonschläger in der Hand erinnert mich sofort an meine Zeit in der Oberstufe: Bei unserem überaus motivierten und eigentlich schon pensionierten Sportlehrer stand neben Fußball auch Badminton hoch im Kurs. Regelmäßig griff er dann auch selbst zum Schläger und ließ uns „Junge“ ganz alt aussehen.