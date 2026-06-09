Traditionsveranstaltung: In Grenzach ist bald wieder Johannimarkt

Die 258. Auflage der Traditionsveranstaltung findet am 24. und 25. Juni im Dorfkern von Grenzach statt. Heuer gibt es eine Neuerung: abendliches „Public Viewing“ zur Fußball-WM.
Nur rund 70 Marktstände am Johannimarkt? Das klingt erst einmal nach wenig, wenn man bedenkt, dass sich im vergangenen Jahrzehnt noch deren 90 beiderseits der Hauptstraße bis hinauf bis zum Egerterhaus an der Rebgasse aneinanderreihten. Doch der Johannimarktbesucher dürfte dies gar nicht bemerken. Denn kleiner als ehedem wird der Johannimarkt in Grenzach auch heuer keineswegs ausfallen, wie eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Grenzach-Wyhlener Gemeindeverwaltung ergeben hat.