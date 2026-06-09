Traditionsveranstaltung: In Grenzach ist bald wieder Johannimarkt

Die 258. Auflage der Traditionsveranstaltung findet am 24. und 25. Juni im Dorfkern von Grenzach statt. Heuer gibt es eine Neuerung: abendliches „Public Viewing“ zur Fußball-WM.

Nur rund 70 Marktstände am Johannimarkt? Das klingt erst einmal nach wenig, wenn man bedenkt, dass sich im vergangenen Jahrzehnt noch deren 90 beiderseits der Hauptstraße bis hinauf bis zum Egerterhaus an der Rebgasse aneinanderreihten. Doch der Johannimarktbesucher dürfte dies gar nicht bemerken. Denn kleiner als ehedem wird der Johannimarkt in Grenzach auch heuer keineswegs ausfallen, wie eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Grenzach-Wyhlener Gemeindeverwaltung ergeben hat.

Marktstände sind heute tendenziell größer Laut Wirtschaftsförderin Silke d’Aubert liegt die geringere Marktbeschickerzahl unter anderem auch daran, dass deren Verkaufsstände heute tendenziell größer als früher ausfallen. Somit teilen sich also weniger Händler die bestehende Fläche. Hinzu kommen Sicherheitsvorgaben, nach denen zum Beispiel die Aus- und Zufahrten zum Marktgelände zwingend frei zu halten sind. Dies für mögliche Einsätze von Rettungsfahrzeugen. Ein paar wenige Standplätze für Marktbeschicker halte die Gemeinde aber noch als Reserve in petto, hält d’Aubert fest.

Buntes Spektrum typischer Krämerwaren

In diesem Jahr also können Besucher die Marktstände am Mittwoch, 24. Juni, von 9 bis 21 Uhr und am Donnerstag, 25. Juni, von 9 bis 19 Uhr besuchen. Knapp 70 Teilnehmer wollen das Publikum mit einem bunten Spektrum typischer Krämermarkt-Waren nach Grenzach locken: Dazu zählen unter anderem Gewürze, Süßigkeiten, Stahl- und Lederwaren, Spielzeug, Haushaltsgeräte, Textilien oder Schmuck. Auch diesmal werden viele vertraute Aussteller erwartet, welche teils schon seit Jahrzehnten in Grenzach zu Gast sind. Neu in diesem Jahr: Korbwaren gibt es im Bereich des Johannimarktes, während verschiedene Spezialitäten mit Trockenfrüchten, Gebäck, Käse und Ölen über das gesamte Marktgelände zu finden sein werden.

Wird garantiert wieder dabei (und auch deutlich zu vernehmen) sein: Stammbeschicker „Chrischdian“ Mauch. Foto: Tim Nagengast

Neben dem Einkauf an den Marktständen stehen beim Johannimarkt der Austausch und das Wiedersehen im Mittelpunkt.

Generationenübergreifend ist der Besuch für viele Menschen ein willkommener Anlass, ihre Vorräte aufzufüllen und Neues auszuprobieren. Nicht wenige Menschen aus der Doppelgemeinde nehmen nämlich extra frei, um den Johannimarkt zu besuchen – oder auch, um beim eigenen Verein mithelfen zu können. Denn derer sind einige am Johannimarkt mit Bewirtungsangeboten präsent. Da wird jede zupackende und helfende Hand gebraucht.

Zwei Abende mit Public Viewing

Die Narrenzunft Grenzach verwöhnt mit Waffeln und Kuchen an der Ecke Winkelmatten, während Familie Blubacher Currywurst vor dem Hof an der Hauptstraße anbietet. Der Foodtruck Alpizza bleibt am gewohnten Platz. Neu dabei sind diesmal die „Süüri Waggis“ mit Waffeln und Crêpes vor der Römervilla.

Das DRK Grenzach-Wyhlen versorgt die Besucher wie gewohnt mit Kaffee und Kuchen im evangelischen Gemeindehaus. Und auf dem Parkplatz des Rathauses erwarten die Dängeligeister zahlreiche Gäste.

Erste Anlaufstelle für alle Currywurst-Fans: der Blubacher’sche Stand an der Hauptstraße Foto: Tim Nagengast

Das große Rad dreht am kommenden Johannimarkt der Tennisclub 1923 Grenzach, der – ebenso wie die evangelische Kirchengemeinde – traditionell bei der Kastanie am Marktplatz beim Rathaus bewirtet. Dort gibt es am Mittwoch, 24. Juni, einen Auftritt der Roche Big Band und ab ab 21 Uhr gemeinsames Public Viewing der WM-Begegnung Schweiz-Kanada.

Anwohner müssen Autos rechtzeitig umparken

Am Donnerstag, 25. Juni, endet das bunte Treiben im Dorfkern auch etwas später als üblich, denn beim Tennisclub kann man dort ab 22 Uhr dabei zuschauen, wie Deutschland – hoffentlich – die Elf aus Ecuador in die Schranken weist.

Neben den angenehmen Seiten für Käufer und Verkäufer bringen die Markttage allerdings für die Anlieger auch gewisse Lärm- und Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich. Die übliche Nutzung der Stellplätze und Parkflächen in der Hauptstraße und Kronacher Straße sowie teilweise in der Schlossgasse ist an beiden Markttagen nicht möglich. Die Gemeindeverwaltung hofft dabei auf das Verständnis der Anwohner.

Die Aufstellung der Marktstände erfolgt bereits am Dienstag, 23. Juni, ab 20 Uhr. Die Fahrzeuge der hiervon betroffenen Anlieger müssen deshalb rechtzeitig außerhalb des Marktbereichs abgestellt werden.