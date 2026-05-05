Traditionsfirma in Albstadt: Gühring baut auf der Zollernalb rund 300 Stellen ab

Die Industrie in Deutschland steht unter Druck: Das spürt auch das Albstädter Unternehmen Gühring. An den Standorten Albstadt und Sigmaringen-Laiz sollen 300 Stellen abgebaut werden.
Die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage der deutschen Industrie geht auch an der Albstädter Traditionsfirma Gühring nicht spurlos vorbei. Die Folge: Die Gühring KG, Hersteller von rotierenden Präzisionswerkzeugen für die Metallzerspanung, plant am Stammsitz in Albstadt sowie am Standort in Laiz im benachbarten Landkreis Sigmaringen insgesamt 300 Stellen abzubauen. Diese Entscheidung habe das Unternehmen im Rahmen seines Strukturprojekts 2026 getroffen. Darüber informiert Gühring in einer Stellungnahme auf Anfrage unserer Redaktion.