Tradition in Lörrach-Brombach: Seit der Kindheit kein Fest verpasst

Das Schlossgrabenfest Brombach feiert im Lörracher Ortsteil das 50-jährige Bestehen. Eine Interessengemeinschaft macht dies möglich. Die Vorsitzende lebt diese Tradition.
Für Meike Zimmermann und die weiteren Helfer läuft aktuell die heiße Phase der Schlossgrabenfest-Vorbereitungen. Zwar kann sie schon auf eine mehrjährige Erfahrung zurückgreifen, da sie mit der Organisation befasst ist. Doch in diesem Jahr zum ersten Mal als Vorsitzende. Und dann geht es auch um das 50. Fest am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September, das Besonderes bietet.