Tradition in Lörrach-Brombach: Seit der Kindheit kein Fest verpasst

Das Schlossgrabenfest Brombach feiert im Lörracher Ortsteil das 50-jährige Bestehen. Eine Interessengemeinschaft macht dies möglich. Die Vorsitzende lebt diese Tradition.

Für Meike Zimmermann und die weiteren Helfer läuft aktuell die heiße Phase der Schlossgrabenfest-Vorbereitungen. Zwar kann sie schon auf eine mehrjährige Erfahrung zurückgreifen, da sie mit der Organisation befasst ist. Doch in diesem Jahr zum ersten Mal als Vorsitzende. Und dann geht es auch um das 50. Fest am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September, das Besonderes bietet.

Einige Schlaglichter gibt es aus diesem Anlass, wie die Vorsitzende gegenüber unserer Redaktion auflistet. Zusammen mit den Vereinen soll auf die vergangenen fünf Jahrzehnte und die Feste zurückgeblickt werden.

Zu Schlaglichtern zählen unter anderem die vielen Fassanstiche mit verschiedenen Ortsvorstehern und Bürgermeistern, zahlreiche persönliche Erinnerungen sowie die Gründung des Vereins IG Schlossgrabenfest im Jahr 2007, die eine Fortführung der Tradition erst ermöglichte – mit Ausnahmen im Jahr 2001 wegen des Terroranschlags sowie als die Corona-Pandemie das öffentliche gesellschaftliche Leben lahmlegte.

Meike Zimmermann greift auf viele persönliche Erfahrungen zurück: „Da ich in naher Umgebung zum Fest aufgewachsen bin, bin ich mit dem Fest groß geworden und habe seit meiner Kindheit keins verpasst.“ Als kleines Kind habe sie die Eisenbahn immer besonders toll gefunden – und das Entenrennen. „Das erste Entenrennen habe ich sogar gewonnen.“

Gemeinsam als Team für das Fest aktiv

Ihre Motivation, sich beim Verein stark zu engagieren sei daher, dass das Fest nicht aussterben soll – wie es anderen Festen in der Region schon ergangen sei. Und dies will sie gemeinsam mit ihren Mitstreitern schaffen. „Bei uns im Team hat jeder seine Aufgaben bezogen auf Stärken des einzelnen.“ Aus dieser guten Teamarbeit entstehe dann ein Fest.

An den zwei Festtagen könnten in diesem Jahr bei guten äußeren Bedingungen bis zu 12 000 Besucher kommen. 27 Teilnehmer sind an ihren Ständen und Buden laut Plan dabei.

Die IG-Vorsitzende Meike Zimmermann Foto: zVg

Für dieses gelten wiederum einzuhaltende Bestimmungen und Auflagen. So musste auch ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet werden, schildert Zimmermann. Doch: „In Zusammenarbeit mit anderen Vereinen konnten wir alles ohne große Anstrengung realisieren.“

Das 50-jährige Fest-Bestehen kann auch Anlass bieten, aufs nächste Jubiläum zu blicken. „Mit viel Glück finden sich immer noch genug motivierte Vereine und Freiwillige“, setzt die IG-Vorsitzende auf eine Fortsetzung der Tradition. „Ob es aber in 25 Jahren noch stattfindet, steht in den Sternen.“

Schlaglichter des großen Schlossgrabenfestprogramms

Erst einmal soll das 50. Schlossgrabenfest genossen werden. Auf „eine große Vielfalt an Essensangeboten und Kinderattraktionen“ können die Organisatoren hier verweisen. Los geht es am Samstag um 15 Uhr mit dem Fassanstich im Schlosspark mit Ortsvorsteherin Silke Herzog, anschließend folgt der Festbetrieb.

Der Schlossfest-Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst (Schützenverein Brombach). Die dritte Auflage des Oldtimertreffens erstreckt sich von 12 bis 15 Uhr (Anmeldung: 12 bis 14 Uhr in der Ringstraße beim Spielplatz), die Prämierung erfolgt um 15 Uhr. Weitere Aktionen und Stände stehen bereit.

Die Tradition des Entenrennens wird ab 16 Uhr fortgesetzt. Start ist an der Brücke Badstraße, Ziel die Brücke Im Baumgarten. Rennkarten gibt es am Sonntag bei den Verkaufsenten. Für 18 Uhr steht die Preisverleihung der Tombola im Schlosspark auf dem Programm, das komplett unter https://www.schlossgrabenfest-brombach.de/ abrufbar ist.

Das Festprogramm

Am Samstag

Ein Quiz für Kinder bietet die Schöpflinstiftung von 15 bis 18 Uhr, Traktorfahren mit Udos Kinderexpress ist ab 15.30 Uhr möglich. Die Kaltenbachstiftung offeriert ab 17 Uhr eine Bar mit alkoholfreien Getränken. Abends gibt es auf der Festmeile Musik mit DJ (bei den Pfadfindern Brombach), einen Barbetrieb mit Musik (Vire Waggis Lörrach) sowie einen weiteren Barbetrieb (Turnverein Brombach). Die Mistral-Band Brombach spielt ab 20 Uhr (Freiwillige Feuerwehr). Den ganzen Tag über gibt es Kinderschminken (DRK Lörrach), Dosenwerfen (Förderverein Wunderfitz) und ein Kinderkarussell (Oliver Hirschberg)

Am Sonntag

Traktorfahren ist wieder ab 11 Uhr möglich. Eine Fahrzeugausstellung ist von 11 bis 15 Uhr zu sehen (Freiwillige Feuerwehr Brombach). Das Quiz für Kinder wird fortgesetzt von 11 bis 17 Uhr. Magier Phillip Flint liefert ab 14 Uhr eine Zaubershow, zur gleichen Zeit gibt es auch ein Kinderprogramm (Kaltenbachstiftung) sowie Musik in Kleingruppen (Musikverein Brombach). Abends steht noch die Mottoparty an (Pfadfinder).