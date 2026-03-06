Tourismus im KleinenWiesental: Mammutprojekt hat Kraft gekostet

Der Tourismusverein Kleines Wiesental ist wieder zurück. An seiner Hauptversammlung vergangenen Dienstag berichtete der Vorstand über die vergangenen und zukünftigen Projekte.
Im Verein sei es seit der vorherigen Hauptversammlung im März 2023 ruhig geworden. Das Mammutprojekt „Sagenweg“ hatte viel Kraft gekostet, die Energie war erstmal raus, wie der Vorsitzende Hubert Pohl berichtete. Doch auch auf „Sparflamme“ fanden Sitzungen statt, seit vergangenem Jahr ist der rund vierzig Mitglieder zählende Verein wieder aktiver.