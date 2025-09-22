Totes Baby in der Waschmaschine: Albstädterin war ahnungslos schwanger - ist das möglich?

In Hechingen wurde der Prozess gegen eine der Kindstötung angeklagte Albstädterin fortgesetzt. Eine Sachverständige sagte aus zur Frage: Kann eine Schwangerschaft unbemerkt bleiben?
Sieben Zeugen und eine Sachverständige sind am Montag im Landgericht Hechingen angehört worden, um Licht in das Dunkel des Tatgeschehens zu bringen – viel weiter dürfte das Gericht danach nicht sein. Nach wie vor geht die Staatsanwältin davon aus, dass die Angeklagte gewusst habe, dass sie schwanger war, und dass sie ihr neugeborenes Baby im vollen Bewusstsein der Lebensgefahr, in die sie es brachte, in die Trommel ihrer Waschmaschine geschoben hatte – wenn das Kind nicht schon vorher erstickt war, dann starb es spätestens, nachdem der Lebensgefährte der Frau die Maschine eingeschaltet hatte.