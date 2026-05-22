Torhüter des VfB Stuttgart: Dennis Seimen auf die Eins? Der VfB-Plan wird neu diskutiert

Nach seiner erfolgreichen Spielzeit beim SC Paderborn sollte das Eigengewächs VfB-Stammtorwart werden. Doch das ist nicht mehr sicher – und ein Abschied von Alexander Nübel nicht fix.
Er hat sein erstes Jahr in der zweiten Fußball-Bundesliga als Stammkeeper des SC Paderborn mit Bravour bestanden. Sämtliche 34 Ligaspiele hat Torwart Dennis Seimen bestritten, ist dabei neun Mal zu null geblieben – und klopfte an diesem Donnerstagabend in einer bundesweit übertragenen Livepartie ans Tor zur ersten Liga an.