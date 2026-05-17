Torhüter des VfB Stuttgart: Bayern schafft Klarheit bei Nübel – eindeutige Tendenz auch beim VfB

1 Alexander Nübel weist die Richtung auf dem Platz – doch wohin es nach der Saison für den Torhüter geht, ist offen. Foto: Baumann/Hansi Britsch Die Münchner Sportdirektor hat sich zur Torhüterkonstellation des Meisters geäußert. Das hat Auswirkungen auf die Zukunft der Stuttgarter Leihgabe.







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Die sportliche Zukunft von Alexander Nübel liegt nicht beim FC Bayern – und wohl auch nicht beim VfB Stuttgart. Wie der Münchner Sportdirektor Christoph Freund nach dem letzten Bundesliga-Spieltag der laufenden Fußballsaison ausführte, hat der Rekordmeister auf der Torhüterposition Klarheit geschaffen. „Alex wird nächste Woche im DFB-Pokalfinale mit Stuttgart gegen uns spielen und im Tor stehen. Er hat wieder eine sehr gute Saison gespielt“, sagte Freund: „Aber wir haben einen Austausch gehabt mit seinem Management. Und auch der Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind.“