Top-Torjäger im Interview: Comeback von Janik Michel in Holzhausen nicht ausgeschlossen

Janik Michel, Top-Torjäger des FC Holzhausen, spricht vor dem entscheidenden Relegationsspiel über das 1:1 in Lahr, den Gegner – und ein mögliches Comeback.
Wenn der FC Holzhausen am Sonntag (15 Uhr) den SC Lahr zum entscheidenden Duell um den Oberliga-Aufstieg empfängt, wird Top-Torjäger Janik Michel erneut (zunächst) nur auf der Ersatzbank Platz nehmen. Doch eine kleine Chance auf ein Comeback des 33-Jährigen – knapp fünfeinhalb Monate nach seinem Achillessehnenriss – besteht, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung verrät.