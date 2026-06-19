Top-Torjäger im Interview: Comeback von Janik Michel in Holzhausen nicht ausgeschlossen

Janik Michel, Top-Torjäger des FC Holzhausen, spricht vor dem entscheidenden Relegationsspiel über das 1:1 in Lahr, den Gegner – und ein mögliches Comeback.

Wenn der FC Holzhausen am Sonntag (15 Uhr) den SC Lahr zum entscheidenden Duell um den Oberliga-Aufstieg empfängt, wird Top-Torjäger Janik Michel erneut (zunächst) nur auf der Ersatzbank Platz nehmen. Doch eine kleine Chance auf ein Comeback des 33-Jährigen – knapp fünfeinhalb Monate nach seinem Achillessehnenriss – besteht, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung verrät.

Herr Michel, wie war die Stimmung in der Mannschaft in dieser Woche vor diesem so wichtigen Spiel?

Die Stimmung war gut, aber ich würde schon sagen, dass wir auch in uns gekehrt waren. Jeder wusste, dass wir in Lahr kein gutes Spiel gemacht haben – und dass wir jetzt im Rückspiel alles reinhauen müssen. Wir alle wissen, dass wir eine Schippe drauflegen können und müssen.

Probleme im letzten Drittel

Was muss im Vergleich zum 1:1-Remis in Lahr nun besser laufen?

Vor allem das Erarbeiten von Chancen im letzten Drittel. Wir haben uns schon in der Runde gegen tief stehende Gegner immer wieder schwergetan. Unsere Abwehr war eigentlich einmal mehr sattelfest. Wenn wir in der Offensive die ein oder andere gelungene Aktion mehr haben, dann haben wir eine sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen und den Aufstieg klarzumachen.

In der vergangenen Saison traf Michel im Hinspiel der Relegation gegen den Türk. SV Singen. Am Ende reichte es jedoch nicht zum Oberliga-Aufstieg. Foto: IMAGO/Ulmer

Könnte dabei auch der Heimvorteil im Panorama-Stadion zum entscheidenden Faktor werden?

Definitiv! Wir sind schon seit Jahren sehr heimstark, das wissen wir. Allein in dieser Saison haben wir im Pokal zuhause Ravensburg und Balingen geschlagen. Das Hinspiel in Lahr war eine 50:50-Angelegenheit und das Rückspiel wird ähnlich sein – da kann der Heimvorteil natürlich den Unterschied machen.

Eine große Frage lautet nach der überraschenden Rückkehr in den Kader natürlich: Wie stehen die Chancen auf einen Einsatz von Janik Michel?

(lacht.) Es ist auf keinen Fall abgesprochen oder fest eingeplant, dass ich spiele. Ich bin in ständigem Kontakt mit Dr. Mutz, der mich vor fünfeinhalb Monaten operiert hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich bei jedem Schritt Angst haben muss, aber ich bin eben auch noch nicht ganz fit. Eigentlich wäre es zu früh für ein Comeback, das ist mir bewusst.“

Unsere Empfehlung für Sie Relegationsrückspiel Oberliga Panoramastadion wird zum Schauplatz der Entscheidung Daniel Seemann und der FC Holzhausen gehen am Sonntag im Panoramastadion ins Relegationsrückspiel gegen den SC Lahr, um den Oberliga-Aufstieg klarzumachen.

„Eigentlich“?

Es ist das alles entscheidende Spiel - natürlich will ich der Mannschaft helfen, wenn es irgendwie nötig sein sollte. Man kennt das ja, wenn man in der Schlussphase noch ein Tor braucht und viel mit langen Bällen gearbeitet wird. Wenn dieses Szenario eintritt und wir noch einen Wechsel frei haben – dann ist ein Kurzeinsatz vielleicht nicht auszuschließen. Aber ich hoffe es tatsächlich nicht (lacht). Ich hoffe, dass es ein entspannter Nachmittag wird.