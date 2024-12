Die Infinex Group mit Sitz in Haiterbach kann sich zum fünften Mal in Folge über die begehrte Top-Job-Auszeichnung freuen.

Nach den Erfolgen in den Jahren 2017, 2019, 2021 und 2023 wurde Infinex auch für das Jahr 2025 mit dem renommierten Siegel ausgezeichnet.

Die Mitarbeiterbefragung hat einen besonderen Ansatz. Sie geht in der Abfrage über die klassischen Themen hinaus und bewertet auch sogenannte weiche Faktoren.

Die Herausforderungen für den Mittelstand seien sehr groß und vielfältig, heißt es in einer Mitteilung von Infinex. Nachhaltigkeit stehe dabei im Mittelpunkt – nicht nur als moralische Verpflichtung, sondern auch als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. „Die Zukunft gehört Unternehmen, die nachhaltige Lösungen bieten.“

Produkte mit bis zu 100 Prozent Recyclinganteil

Als Spezialist für Kunststoffextrusion hat sich das Unternehmen konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Kunden können Produkte mit bis zu 100 Prozent Recyclinganteil wählen. Mit eigenen Recyclingwerken und der nachhaltigen Produktlinie ecoline zeigt das Haiterbacher Unternehmen, dass Kunststoff und Nachhaltigkeit kein Widerspruch ist.

Die Infinex Group lege großen Wert auf die regelmäßige Einholung von ehrlichem und transparentem Mitarbeiterfeedback. „Gerade, weil es nicht immer einfach ist, in allen Bereichen die gleichen Voraussetzungen zu schaffen, liegt uns viel daran, direkt und unmissverständlich die Meinungen unserer Mitarbeitenden einzuholen“, erklärt Martin Hartl, Geschäftsführer der Infinex Group.

Wohl der Mitarbeiter im Blick

Die Ergebnisse der Befragung seien für das Unternehmen eine wertvolle Grundlage, um die Organisation kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Mitarbeitern das bestmögliche Arbeitsumfeld zu bieten „Bei der Umsetzung unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie ist es uns besonders wichtig, das Wohl unserer Mitarbeitenden im Blick zu behalten. Nur wenn sich alle in einem unterstützenden und gesunden Arbeitsumfeld entfalten können, wird Nachhaltigkeit auch langfristig erfolgreich sein“, betont Hartl.

Im Rahmen der Top-Job-Mitarbeiterbefragung erzielte das Unternehmen in drei zentralen Bereichen deutlich bessere Werte als die externe Benchmark: Gesundheit, Ökologische Nachhaltigkeit und Change.

Aus- und Weiterbildung

Um die fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Belegschaft zu stärken, bietet die Infinex Group umfangreiche Aus- und Weiterbildungsprogramme an. Im Bereich Gesundheitsmanagement fördern Yoga-Kurse, Rückentraining, Zuzahlungen für Fitnessstudios und persönliches Coaching das körperliche und mentale Wohlbefinden.

In der aktuellen Befragung berichten daher die Mitarbeiter von einem ausgewogenen Verhältnis zwischen produktiver Energie und einem angenehmen Arbeitsklima. Ergänzend dazu spiele die interne Kommunikation eine zentrale Rolle: So wurden in diesem Jahr digitale schwarze Bretter in der gesamten Unternehmensgruppe eingeführt.

Ein weiterer Schritt in Richtung Inklusion war die professionelle Übersetzung der Unterlagen für die Mitarbeiterbefragung ins Rumänische. Ein Großteil der Mitarbeiter stammt aus dem rumänischen Sprachraum.

Firmenfahrzeug für besondere Leistungen

Neue Benefits gibt es für für besondere Leistungen. Ein Beispiel hierfür ist die Einführung des Mitarbeiter-Benefits „Firmenfahrzeug für besondere Leistungen“. Das Unternehmen möchte mit solchen Maßnahmen beachtenswerte Potenziale sichtbar machen.

Zusätzlich dazu haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre privaten Fahrzeuge kostenfrei an 16 Ladepunkten für Elektro- und Hybridfahrzeuge während ihrer Arbeitszeit aufzuladen.