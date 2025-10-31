Tödlicher Hirntumor: Trauer um den kleinen Philian aus Hausen

Nun ist es traurige Gewissheit: Philian aus Hausen hat den Kampf gegen den Krebs verloren und ist am Mittwoch in den Armen seiner Eltern für immer eingeschlafen. Er wurde knapp drei Jahre alt.
„Philian hat seine Flügel bekommen – für immer unser kleiner großer Held. Gestern Abend, am 29. Oktober 2025 um 21:42 Uhr, ist unser geliebter Philian friedlich in unseren Armen bei uns zuhause eingeschlafen ... Er durfte loslassen – in Ruhe, ohne Schmerzen, in Liebe“, schreibt Philians Vater Andreas auf der Spendenplattform GoFundMe, über die er die Menschen über die vergangenen Monate hinweg an Philians Schicksal hat teilhaben lassen. Nun also auch an den letzten Tage und dem Tod seines Sohnes.