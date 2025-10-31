Tödlicher Hirntumor: Trauer um den kleinen Philian aus Hausen

Nun ist es traurige Gewissheit: Philian aus Hausen hat den Kampf gegen den Krebs verloren und ist am Mittwoch in den Armen seiner Eltern für immer eingeschlafen. Er wurde knapp drei Jahre alt.

„Philian hat seine Flügel bekommen – für immer unser kleiner großer Held. Gestern Abend, am 29. Oktober 2025 um 21:42 Uhr, ist unser geliebter Philian friedlich in unseren Armen bei uns zuhause eingeschlafen ... Er durfte loslassen – in Ruhe, ohne Schmerzen, in Liebe“, schreibt Philians Vater Andreas auf der Spendenplattform GoFundMe, über die er die Menschen über die vergangenen Monate hinweg an Philians Schicksal hat teilhaben lassen. Nun also auch an den letzten Tage und dem Tod seines Sohnes.

„Wir dachten, wir hätten noch viel länger Zeit“ Zuletzt hatte die Familie sich vor zwei Wochen gemeldet, mit einer Hiobsbotschaft: Philians bösartiger Hirntumor - ein „diffuses intrinsisches Ponsgliom“ (DIPG) - war zurück, größer als je zuvor. Weihnachten würde der kleine Junge wahrscheinlich nicht mehr erleben, lautete die Prognose der Ärzte.

Dennoch: „Wir dachten, wir hätten noch sehr viel länger Zeit. Niemand konnte ahnen, dass uns nur knapp zweieinhalb Wochen bleiben würden. Wir waren voller Hoffnung, voller Pläne. Und doch hat uns das Leben erneut gezeigt, wie unberechenbar und zerbrechlich es ist“, schreibt Papa Andreas nun.

Seit der Diagnose waren sieben Monate vergangen

Es ging unfassbar schnell – seit der Diagnose vor genau sieben Monaten und elf Tagen, und vor allem zuletzt. Eben darin liegt für die Eltern Andreas und Agneta bei allem Schmerz offenbar auch ein Trost: „Viele Kinder mit diesem furchtbaren DIPG-Hirntumor verlieren im Verlauf über Wochen oder Monate ihre Bewegungsfähigkeit, ihre Sprache, ihr Schlucken, ihr Augenlicht, ihr Lachen – und erleben bei vollem Bewusstsein eine Zeit unsagbaren Leids und tiefer Hilflosigkeit“, schreibt Andreas Papa. „Doch Philian hat diesen Weg für sich – und für uns – einfach übersprungen.“

Schöne Momente bis fast zuletzt

Selbst nach der Rückkehr des Tumors, und bis eine vor Woche vor seinem Tod konnte Philian voll am Leben teilhaben und „weitere kostbare, wunderschöne Momente erleben“, wie sein Vater schreibt. Darunter ein Aktionstag von Make-A-Wish Schweiz, bei dem der Kleine stolzer Lamborghini-Beifahrer sein durfte. Ein Tag im Laguna, in dem der Kleine nochmals mächtig herumplanschen konnte. Und sogar einen Weihnachtsbaum hat Philian für seine Familie noch ausgesucht und mitgeschmückt.

„Er blieb bis zuletzt unser fröhlicher, neugieriger, liebevoller Junge – hat gespielt, gelacht, getobt, uns Geschichten erzählt, sich gefreut, wenn Besuch kam und immer die Türe aufgemacht“, schildert Andreas Papa.

Überwältigende Resonanz auf Spendenaufruf

Eben das war auch der große Wunsch, den die Familie mit dem Spendenaufruf verbunden hatte, den sie im Mai auf der Spendenplattform GoFundMe gestartet hatte, und mit dem sie auf überwältigende Resonanz gestoßen war. Zum einen: Die finanziellen Möglichkeiten zu bekommen, jede noch so kleinen Chance auf medizinische Hilfe irgendwo auf der Welt nutzen zu können im Kampf gegen diese Krankheit, für die es bislang keine vollständige Heilung gibt, und die in Deutschland bisher kaum ein Kind überlebt hat. Zum anderen: Gemeinsame Familienzeit und Herzenswünsche erfüllen, schöne Momente schaffen für Philian, und für die Erinnerung.

„Wir finden kaum Worte, kaum Trost“

Letzteres zumindest ist gelungen, wie sich aus den vielen Eindrücken herauslesen lässt, die Philians Vater in den vergangenen Monaten auf der Spendenplattform geteilt hat, und wie er auch nach Philians Tod schreibt.

Dennoch: Was im Moment vor allem bleibt, ist tiefer Schmerz: „Er hat uns eine ganze Woche Zeit geschenkt, um uns langsam zu verabschieden. Und doch – als es soweit war – hat es uns mit voller Wucht getroffen. Wir finden kaum Worte, kaum Trost“, schreibt Andreas Papa – um dann doch mit einer lichteren Botschaft zu schließen: „Philian war und bleibt unser größter Stolz. Er hat uns verändert, komplettiert, stärker gemacht – und uns unendlich reich an Liebe und Dankbarkeit zurückgelassen. Für immer unser Sohn. Für immer Philian.“

https://www.gofundme.com/f/philian-braucht-ein-wunder