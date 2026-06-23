Tödliche Attacke in Balingen: Getöteter ist Ex-Fußballer – Polizei nennt weitere Details

Im Zollernalbkreis wird um einen 32-Jährigen getrauert, der nach einem Angriff vor der Gaststätte "Bären" in Balingen gestorben ist. Zugleich setzt die Polizei ihre Ermittlungen fort.

Rote und weiße Grabkerzen stehen in einem Pflanzbeet in der Ebertstraße, halb heruntergebrannt, Sonnenblumen, weiße und rote Rosen. Und ein Schwarz-Weiß-Bild, weiß gerahmt, das jenen 32-Jährigen zeigen dürfte, der an dieser Stelle vor der Gaststätte "Bären" so schwer verletzt wurde, dass er am Sonntag sein Leben verlor. Passanten bleiben stehen, schweigen, machen Fotos von der Stelle.

Zum Angriff war es in der Nacht auf Sonntag gekommen. Von einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen spricht die Polizei, davon, dass der junge Mann mit einem Stuhl angegriffen und zunächst lebensgefährlich verletzt wurde.

Als Fußballer jahrelang in Haigerloch-Trillfingen aktiv

Die Trauer um den 32-Jährigen ist groß. Die tödliche Attacke griff am Montagabend auch Landrat Günther-Martin Pauli auf, der vor Beginn des Kreistags-Sozialausschusses das Gremium bat, sich zu erheben, um eine Minute innezuhalten. Den Angehörigen sprach er sein Beileid aus. Im offiziellen Statement von Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel und Bürgermeister Ermilio Verrengia heißt es: „Unsere Stadt trägt Trauer.“

Der HBW Balingen-Weilstetten äußerte sich auf seiner Instagramseite: „Die Gallierfamilie ist geschockt und bestürzt. Der junge Mann, der in Balingen durch die Gewalt eines Mitmenschen zu Tode gekommen ist, hinterlässt Familie und Freunde. Denen und allen, die den Verstorbenen kannten, gilt unser aller Mitgefühl.“

Quellen zufolge stammt der Mann aus Geislingen. Beim TSV Trillfingen war er in den 2010er-Jahren aktiv, musste später verletzungsbedingt seine Karriere beenden. In der Saison 2013/14 war er maßgeblich am Aufstieg des TSV von der Kreisliga A in die Bezirksliga beteiligt, indem er sich am zweitletzten Spieltag gegen die SGM Hart/Owingen als Doppeltorschütze hervortat und so dem TSV zum 4:2-Sieg und damit zum Titelgewinn verhalf.

Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 21-jähriger Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Der Mann, der nach Polizeiangaben die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und in Deutschland geboren wurde, war nach Zeugenhinweisen aufgespürt worden und wurde festgenommen. Am Montag landete er vor dem Haftrichter, der – so schreibt es die Polizei – den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Trotz der schnellen Festnahme gestaltet sich die Aufklärung schwierig. Einzelne Aussagen zur Tatnacht liegen inzwischen vor. Dennoch: Weitere Zeugen werden dringend gesucht.

„Das ist dem Umstand geschuldet, dass wir als Polizei erst eingebunden wurden, als der Verletzte schon in der Klinik war“, sagt eine Sprecherin des Präsidiums Reutlingen unserer Redaktion. Die Polizei war kurz vor sechs Uhr durch das Krankenhaus informiert worden, die Tat hatte sich bereits gegen 3:30 Uhr abgespielt.

„Wir versuchen, das Ganze zu erhellen“

Üblicherweise würden bei derartigen Fällen vor Ort – in diesem Fall vor dem "Bären" – weitere Maßnahmen getroffen, so viele Zeugen wie möglich angehört, um Informationen aus erster Hand zu erhalten. „Das ist der Schwere des Delikts geschuldet.“ Da das im Balinger Fall nicht möglich war, ruft die Polizei Zeugen erneut auf, sich zu melden. „Wir versuchen, das Ganze zu erhellen“, so die Sprecherin.

Zeugenhinweise

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden.