Tödliche Attacke in Balingen: Getöteter ist Ex-Fußballer – Polizei nennt weitere Details

Im Zollernalbkreis wird um einen 32-Jährigen getrauert, der nach einem Angriff vor der Gaststätte "Bären" in Balingen gestorben ist. Zugleich setzt die Polizei ihre Ermittlungen fort.
Rote und weiße Grabkerzen stehen in einem Pflanzbeet in der Ebertstraße, halb heruntergebrannt, Sonnenblumen, weiße und rote Rosen. Und ein Schwarz-Weiß-Bild, weiß gerahmt, das jenen 32-Jährigen zeigen dürfte, der an dieser Stelle vor der Gaststätte "Bären" so schwer verletzt wurde, dass er am Sonntag sein Leben verlor. Passanten bleiben stehen, schweigen, machen Fotos von der Stelle.