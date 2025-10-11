Todtnauer Einzelhandel: Wie kann man den Kunden ins Geschäft lotsen?

„Schlicht geht heute nicht mehr“, sagt Diana Mosler, die den Einzelhandel zur Schaufenstergestaltung berät. In Todtnau geschah dies im Rahmen des IHK-Projekts Innenstadtberatung.
Die Innenstadt von Todtnau soll attraktiver und belebter werden – so das große Ziel des seit Juni laufenden Förderprojekts Innenstadtberatung, das die IHK durchführt und das vom Land finanziert wird. Eine Maßnahme dazu ist die Schaufensterberatung für die Einzelhändler, von der am Donnerstag acht Teilnehmer profitierten. Jeweils eine Stunde nahm sich Beraterin Diana Mosler für die Schaufenster und Ladengeschäfte Zeit und beriet die Einzelhändler mit jeder Menge neuen Ideen.