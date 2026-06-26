Todtnau im Baufieber: Startschuss für Großprojekte

Busbahnhof, Linksabbiegespur, Mensa - Große Projekte, auf die man in Todtnau schon Jahre wartet - diese hat nun der Gemeinderat auf den Weg gebracht.
„Nach jahrelangem Warten ist es nun endlich soweit“ - diese Überschrift hätte über so manchem Großprojekt stehen können, das nun in Todtnau in den Startlöchern steht und aus seiner Planungsphase in die Bauphase übergeht oder es wenigstens mal in die Planungsphase schafft. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag so einiges auf den Weg gebracht - der Busbahnhof, die Mensaaufstockung, und die Linksabbiegespur in Schlechtnau, die tatsächlich schon 17 Jahre in der Warteschleife hängt.