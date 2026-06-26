Todtnau im Baufieber: Startschuss für Großprojekte

„Nach jahrelangem Warten ist es nun endlich soweit“ - diese Überschrift hätte über so manchem Großprojekt stehen können, das nun in Todtnau in den Startlöchern steht und aus seiner Planungsphase in die Bauphase übergeht oder es wenigstens mal in die Planungsphase schafft. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag so einiges auf den Weg gebracht - der Busbahnhof, die Mensaaufstockung, und die Linksabbiegespur in Schlechtnau, die tatsächlich schon 17 Jahre in der Warteschleife hängt.

„Das ist ja wie in einer Bauausschusssitzung“, scherzte Bauamtsleiter Klaus Merz, der am Donnerstag allerhand zu tun hatte, um die Räte mit Infos zu versorgen.

Mensa wird aufgestockt

Immer mehr Schüler, aber nicht mehr Platz - das war das große Problem in der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental. Am Standort Todtnau soll deshalb die Mensa um drei Klassenzimmer aufgestockt werden und eine Verbindung zum danebenstehenden Schulgebäude errichtet werden (wir berichteten mehrfach). Kostenpunkt: Rund zwei Millionen Euro. Und das war auch der Knackpunkt. Erste Pläne lagen bereits 2023 vor, dann wurde das Vorhaben mangels Mittel aus dem Ausgleichstock verschoben. 2025 dann die Zusage für die Förderung mit 720.000 Euro. Im Rat ging es nun um die Vergabe der Gewerke Dachabdichtung/Fassade, Gerüst und Sanitär: Die Arbeiten für Dachabdichtung/Fassade wurden einstimmig an die Firma Formanski aus Todtnau für rund 163.000 Euro, die Sanitärarbeiten an die Firma Tröndle aus Waldshut für rund 19.300 Euro und die Gerüstarbeiten an die Firma Göring aus Maulburg für rund 27600 Euro vergeben.

Endlich ist die Förderung da und die Mensa der Gemeinschaftsschule in Todtnau wird aufgestockt. Foto: Verena Wehrle

Umbau des Busbahnhofs startet im August

Eine Baustelle, die die Todtnauer in den nächsten Monaten besonders beschäftigen wird, ist der Umbau des Busbahnhofs - ein Großprojekt im Rahmen der Stadtsanierung III. Der Bau soll im August beginnen und etwa ein Jahr dauern. Die Arbeiten vergab der Rat nun einstimmig an die heimische Baufirma Asal für die Auftragssumme von rund 2,26 Millionen Euro. Enthalten sind dabei der Straßen- und Leitungsbau, der Rückbau des bestehenden Bahnhofs, die Herstellung des Kreisels, in dem die Busse wenden können, der Bau der Buswarteanlage sowie der öffentlichen Parkplätze, die Platzgestaltung und die Gehwege. Mit dem Angebot liege man unter den kalkulierten Preisen, erläuterte Merz. Stadtrat Sven Behringer erkundigte sich, ob auch das Provisorium, also die Übergangsbushaltestelle, enthalten sei. Merz bestätigte dies und erklärte, dass die Busse an der Mauer an der Neßlerstraße halten werden. Die Bürger würden über die Maßnahme noch informiert. Eine fußläufige Verbindung zum Bahnhof sei zu jeder Zeit möglich.

Hier an der Kreuzung Schönenstraße/Meinrad-Thoma-Straße soll der neue Kreisverkehr entstehen. Foto: Verena Wehrle

In alle Richtungen abbiegen

Das Regierungspräsidium Freiburg beabsichtigt, den Knoten Schlechtnau-Mitte mit beidseitigen Linksabbiegespuren auszubauen. Bisher konnte man von Schönau kommend nicht rechts abbiegen, künftig soll man von jeder Richtung kommend auch in beide Ortsseiten abbiegen können. Auch die Unterführung unter der Bundesstraße für Fußgänger und Radfahrer soll neu gebaut werden. Der Gemeinderat erteilte nun einstimmig die Bauerlaubnis und machte den Weg frei für den Grunderwerb von städtischen Flächen durch das Land. „Wir sind da schon 17 Jahre dran und es ist immer noch ein Unfallschwerpunkt, es gab auch schon Unfälle mit Todesfolge“, sagte Schlechtnaus Ortsvorsteher Sven Behringer. „Es gab über Jahre zahlreiche zähe Gespräche. Keiner hätte das mehr für möglich gehalten. Wir sind froh, dass es nun weiter geht“, fügte er hinzu. Bürgermeister Oliver Fiedel bestätigte: „Ja, es wird langsam Zeit, dass da etwas passiert.“

Die Planung wurde mit dem Feststellungsentwurf und der Behördenanhörung im Mai gestartet. Die Maßnahme wird vom Land finanziert. Aktuell sei der Stadt keine Kostenbeteiligung bekannt.