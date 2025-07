Todtnau: Die Feuerwehr Präg-Herrenschwand steht seit 75 Jahren allzeit parat

1 Auch Ansprachen gehörten zum Festakt zur Feier des 75-Jahr-Jubiläums der Feuerwehr Todtnau, Abteilung Löschgruppe Präg-Herrenschwand. Foto: Karl-Heinz Rümmele Die Feuerwehr-Abteilung Löschgruppe Präg-Herrenschwand hat ihren 75. Geburtstag gefeiert. Dazu gehörte ein Festakt mit Musik und Ansprachen.







Ein Wochenende lang stand Präg-Herrenschwand ganz im Zeichen des 75-Jahr- Jubiläums der Feuerwehr Todtnau, Abteilung Löschgruppe Präg-Herrenschwand. Am Samstag fand im Festzelt neben dem Gemeindehaus ein Unterhaltungsabend mit dem Trio „Schnapp Schuss“ statt. Am Sonntagvormittag begann das Programm zum Festakt um mit einem Stück der Trachtenkapelle Präg unter der musikalischen Leitung von Axel Friedrich vor den Besuchern, darunter auch Abordnungen befreundeter Wehren und den sonstigen Besuchern. Abteilungskommandant Adrian Wasmer ging auf die Geschichte der Löschgruppe Präg-Herrenschwand ein. Franz Wagner, der stellvertretende Bürgermeister von Todtnau überbrachte die Glückwünsche der Stadt Todtnau und Präg-Herrenschwand sowie ein Präsent. In seiner Ansprache bedauerte er es, dass Rettungskräfte in Ausübung ihrer Arbeit immer wieder angegriffen und teils verletzt werden. Todtnaus Gesamtkommandant Tobias Lehr gratulierte der Löschgruppe Präg-Herrenschwand und übergab eine große Feuerschale mit Holzkohle und Holzscheidern im Namen aller Todtnauer Abteilungen. Ortsvorsteher Martin Halm bedankte sich bei der Löschgruppe für ihre Arbeit. Wasmer erhielt von seinen Kameraden viel Dank für seine Arbeit und die Präger und Herrenschwander Vereine übergaben ein gemeinsames Geschenk. Beim Lied „Wir Feuerwehr Kameraden“ gespielt von der Trachtenkapelle sang Armin Steinebrunner den Text mit und wurde von einigen Festbesuchern begleitet.