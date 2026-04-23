Tierschutzverein Zollernalbkreis: 45 Jahre im Ehrenamt für den Tierschutz – Günter Wiebusch tritt ab

Bereut hat Günter Wiebusch die Entscheidung nicht, im Jahr 1981 den Vereinsvorsitz des Tierschutzvereins Zollernalbkreis übernommen zu haben. „Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, die sich für den Tierschutz einsetzen“, betont der 75-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Nach 45 Jahren gibt er sein Amt bei der Hauptversammlung des Vereins am kommenden Freitag, 24. April, auf.

Günter Wiebusch hat in seiner Amtszeit den Tierschutz im Kreis, insbesondere das Tierheim in Albstadt-Tailfingen, auf ein neues Level gehoben. In seinen Anfängen hatte das Tierheim im Schalkental noch eine – vorsichtig ausgedrückt – beschauliche Größe. Mit dem Ziel, das Tierheim auszubauen, seien die damaligen Vereinsfunktionäre an Wiebusch herangetreten. Der junge Burladinger Tierarzt war zunächst skeptisch, nahm sich der Aufgabe aber schließlich an.

Passionierter Tierschützer

Ein passionierter Tierschützer ist Wiebusch seit seiner Jugend: „Ich wusste bereits mit zwölf Jahren, dass ich Tierarzt werden möchte.“ Dass er nun fast ein halbes Jahrhundert für das Wohl der Tiere hat arbeiten dürfen, erfülle ihn mit Stolz und Dankbarkeit. „Die schönen Momente überwiegen“, zieht der 75-Jährige Bilanz, auch wenn er einräumt, dass er auch die Schattenseiten kennenlernen musste.

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Es sei viel passiert in den vergangenen 45 Jahren im Tailfinger Tierheim, lässt Wiebusch die Zeit Revue passieren. Kurz nach seinem Amtsantritt sei der Bau des neuen Tierheims (das heutige Hundehaus) mit Verwaltungstrakt in Angriff genommen worden; 1984 wurde es eröffnet. Bei den Baukosten unterstützten der Kreis und ein Großteil seiner Kommunen finanziell.

Die richtige Entscheidung

Der nächste Meilenstein in der Ägide Wiebuschs war der Bau der Quarantäne- und Krankenstation, die 1997 Eröffnung feierte. Die 400 000 DM, die der Anbau kostete, habe der Verein damals selbst getragen. In den Jahren 2012/2013 folgte eine weitere große Investition: der Bau des Katzenhauses – bis heute ein Modell-Objekt im Land. Die Entscheidung für das Katzenhaus habe sich als goldrichtig erwiesen. „Der Katzentierschutz ist in den vergangenen Jahren in den Vordergrund gerückt“, sagt Günter Wiebusch.

Die unkontrollierte Vermehrung von frei lebenden Katzen sei im Zollernalbkreis derzeit eines der größten Probleme im Tierschutz. Einige Kommunen haben auf Anraten des Tierschutzvereins bereits sogenannte Katzenschutzverordnungen erlassen. Diese verpflichtet Besitzer von Katzen mit unkontrolliertem Freigang zur Kastration ihres Tieres. Viele Bürger würden von dem Problem nichts mitbekommen, weil die Streunerkatzen zurückgezogen leben. Das Leid vieler Katzenwelpen im Zollernalbkreis sei jedoch groß, einige sterben.

„Die Bürokratie darf die Umsetzung nicht behindern.“

Günter Wiebusch ist daher jeder weiteren Kommune dankbar, die solch eine Katzenschutzverordnung erlässt. „Die Bürokratie darf die Umsetzung nicht behindern.“ Er betont, dass ihm eine gute Zusammenarbeit mit den Rathäusern stets am Herzen gelegen hat. Er bietet daher Kommunen auch weiterhin an, Streunerkatzen im Tierheim kostenlos zu kastrieren und anschließend dort auszusetzen, wo die Katzen eingefangen wurden. Gut 100 Kastrationen führt er im Tierheim in Tailfingen jährlich durch, die Kapazität für mehr sei da.

Günter Wiebusch ist neben seiner Funktion als Vereinsvorsitzender auch Betreuungstierarzt im Tierheim. Bis ins Jahr 2016 über seine private Tierarztpraxis, seither in einem Angestelltenverhältnis mit dem Verein, was der Vereinskasse eine hohe Summe an Tierarztkosten erspart habe. Betreuungstierarzt wird Wiebusch auch nach seinem Ausscheiden als Vorstand am Freitag vorerst bleiben – „auf Wunsch des Vereinsausschusses und des Tierheim-Teams“, betont der 75-Jährige. Letzterem spricht er für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren einen großen Dank aus.

Verein auf stabilem Fundament

Zu seiner endenden Amtszeit sagt Günter Wiebusch: „Der Verein steht auf einem stabilen Fundament, auf dem sich aufbauen lässt.“ Nun seien jedoch junge Impulse gefragt. Der Neubau des Hundehauses ist eines der kommenden Großprojekte; das Baugesuch ist bereits eingereicht. Ein Wunsch von Wiebusch sind zudem zusätzliche Parkplätze für Besucher im Schalkental. Grundstücke in Richtung Skilift habe er dafür bereits erworben. Und der scheidende Vereinsvorsitzende hofft auch, dass perspektivisch erneut eine Jugendgruppe aufgebaut werden kann.

Große Sorgen macht sich Günter Wiebusch über den Tierschutz in der Zukunft. „Noch lebt der Tierschutz sehr viel von Spenden und Erbschaften.“ Betrachte man die derzeitige wirtschaftliche Situation der Menschen, drohe diese wichtige Einnahmequelle künftig wegzubrechen.

Ein finanzielles Risiko

Dass die Tierhaltung heutzutage ein finanzielles Risiko mit sich bringt, spüre der Tierschutzverein insbesondere seit dem gesetzlichen Inkrafttreten der Gebührenordnung für Tierärzte im Jahr 2022, die eine deutliche Erhöhung der Behandlungskosten mit sich brachte. Der Tierschutzverein Zollernalbkreis habe zunehmend Anfragen von Tierhaltern, die die Tierarztkosten nicht mehr bezahlen können. „Da sehe ich ein Riesenproblem auf die Gesellschaft zukommen.“

Termin für Hauptversammlung

Der Tierschutzverein Zollernalbkreis

hält am Freitag, 24. April, ab 19 Uhr seine Hauptversammlung im Foyer der Zollernalb-Halle in Albstadt ab. Im Rahmen der Versammlung gibt der Verein einen Einblick in die Arbeit des vergangenen Jahres, informiert über aktuelle Entwicklungen im Tierschutz und stellt geplante Projekte vor. Ein besonderer Schwerpunkt in diesem Jahr liegt auf der Wahl eines neuen Vorstands.