Tierschutzverein Zollernalbkreis: 45 Jahre im Ehrenamt für den Tierschutz – Günter Wiebusch tritt ab

Günter Wiebusch war 45 Jahre Vorsitzender des Tierschutzvereins Zollernalbkreis. Ein Gespräch über Entscheidungen und Herausforderungen.
Bereut hat Günter Wiebusch die Entscheidung nicht, im Jahr 1981 den Vereinsvorsitz des Tierschutzvereins Zollernalbkreis übernommen zu haben. „Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, die sich für den Tierschutz einsetzen“, betont der 75-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Nach 45 Jahren gibt er sein Amt bei der Hauptversammlung des Vereins am kommenden Freitag, 24. April, auf.