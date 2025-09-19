Tierschutz vs. Narretei: So verstört ist die Hardter Katzenzunft wegen der Katzen-Kastrationspflicht

„Kastrationspflicht für Katzen“: Diese Schlagzeile schlug in der vergangenen Woche bei der Katzenzunft Hardt ein wie eine Bombe.
„Können wir überhaupt noch unbesorgt zur Fasnet“, lautete die bange Frage. In einem nicht ganz ernst gemeinten Gastbeitrag nehmen „die Lachenmaiers“ vom Vorstandsteam der Katzenzunft Stellung. Sie geben ihren Namen nur widerwillig preis – und das hat seinen Grund. Die beiden haben Angst, lebend in einer Falle gefangen zu werden und dann einige Scheußlichkeiten erdulden zu müssen.