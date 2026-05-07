Tiernotfall in Calw: Acht Kitten ausgesetzt – Pflegemutter gibt ihnen eine Zukunft

Almut Büchert hat ein Händchen für Katzen. Das hat acht Kitten das Leben gerettet, die an der Bundesstraße zwischen Stammheim und Deckenpfronn wohl ausgesetzt worden sind.
Acht Katzenbabys sind vor dreieinhalb Wochen an der Bundesstraße in der Nähe zum Gewerbegebiet Lindenrain offenbar bewusst ihrem Schicksal überlassen worden – aneinander gekuschelt, ohne Karton und ohne Mutter. Ein Radfahrer hat die kleinen Fellknäuel entdeckt und zur Tierrettungsstation in Neuhengstett gebracht. Dass die Kätzchen von ihrer Mutter dort zurückgelassen wurden, halten die Helfer beim Tierschutz Calw und Umgebung für sehr unwahrscheinlich. Die Suche nach der Mutter wiederum habe nichts gebracht, teilt der Verein mit.