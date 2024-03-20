Tierische Symbole: Was Eier, Hasen und Lämmer mit Ostern zu tun haben

Woher stammt die Idee des Osterhasen? Und warum sind auch Lämmchen, Hühner und Küken mit dem Fest verbunden? Und wieso werden überhaupt Eier bemalt? Diese Fragen zu den tierischen Symbolen zu Ostern hat uns der Ethnologe und Historiker Jochen Schicht beantwortet.
Ostern und der damit verbundene Frühling stehen vor der Türe. Das sieht und spürt man mittlerweile deutlich. Allerorten schmücken Menschen ihre Häuser, Gärten und Geschäfte mit grünen Zweigen, Blumen und Nestern, überall grünt und blüht es und hin und wieder macht sogar das Wetter mit bei der Frühlingsstimmung. Dazu gehören auch tierische Bilder im Osterschmuck. Neben dem altbekannten Osterhasen sind da Eier, Küken, Hühner und Lämmer zu sehen.