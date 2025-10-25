Tiere in Calw: Nabu baut Herberge für Schwalbe, Sperling und Star

In Hirsau hat der Nabu einen „Artenschutzturm“ aufgebaut, mit Nistplätzen für Vögel und Fledermäuse. In direkter Nachbarschaft richten sich bereits Jahr für Jahr Schwalben ein.
Die Grünanlagen zwischen dem Wohnmobilstellplatz „Flößerwasen“ und dem Nagoldufer entwickeln sich zunehmend zum Paradies für Vögel, Insekten und sonstiges Getier. Der Naturschutzbund (Nabu) Calw hat dort nun einen 7,20 Meter hohen Artenschutzturm aufstellen lassen. Dieser bietet Nistmöglichkeiten für Mehlschwalben, Mauersegler, Sperlinge, Stare und verschiedene Fledermausarten.