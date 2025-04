Tiefbauarbeiten in Glatten: Schnelles Glatten – Glasfaser nun auch in der Gemeinde angekommen

Schnelles Glatten – Glasfaser nun auch in der Gemeinde angekommen

Tiefbauarbeiten in Glatten

1 Die Neunecker Straße am zentralen Kreisverkehr in Glatten kann wieder wie gewohnt genutzt werden. Foto:

Knapp zwei Monate war die Neunecker Straße in Glatten wegen Tiefbauarbeiten gesperrt. Nun kann sich die Gemeinde über Stromkabel unter der Erde und schnelles Internet durch Glasfaserkabel freuen. Und das bereits früher als geplant.









Hanna Petermann

Nachdem im Herbst vergangenen Jahres bereits der Glattener Ortsteil Böffingen mit schnellerem Internet und Stromversorgung unter der Erde ausgestattet wurde, ist nun auch Glatten selbst an der Reihe. Das Straßenbauunternehmen Küntzler Tiefbau, das seinen Sitz im Ort selbst hat, begann mit den Tiefbauarbeiten in der Neunecker Straße am 24. Februar und verlegte im Auftrag des Verteilnetzbetreibers Netze BWStromkabel und Glasfaserkabel. Projektleiter der Firma war Elmar Quere.