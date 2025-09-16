TG Schömberg Handball: Eine ganz neue Herausforderung wartet auf die TG Schömberg

Die Handball-Männer der TG Schömberg starten am 27. September in ihre zweite Verbandsliga-Saison. Wir haben mit Trainer René Wismarr gesprochen.

Für die Schömberger, startet am Samstag, 27. September, um 20 Uhr gegen die HSG Rottweil mit dem ersten Spiel der neu formierten Verbandsliga, die neue Saison. TG-Trainer René Wismar meint zum Stand der Vorbereitung: „Wir sind am 1. Juli in die Vorbereitung eingestiegen und haben diese in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten haben wir uns vor allem auf die Abwehr und die Mechanismen dort fokussiert. In der zweiten Phase, in der wir immer noch sind, konzentrieren wir uns auf schnellkräftige Aktionen, Tempospiel und mehr auch auf Taktik.“

Luft nach oben Zu den Testspielen erläutert Wismar weiter: „Wir hatten jede Woche ein Testspiel und haben uns auch gegen gute Gegner, wie den HBW Balingen-Weilstetten II oder die HSG Albstadt gut geschlagen. Trotzdem bin ich insgesamt mit den Testspielergebnissen nicht ganz so zufrieden.“

Kader fast unverändert

Den Kader hat die TG Schömberg größtenteils zusammengehalten und auch kaum extern Spieler dazu geholt. Wismar freut sich deshalb auch: „Bis auf einen Akteur, der aufgrund von gesundheitlichen Problemen aufhören musste, konnten wir den Kader zusammenhalten. Zwar wird uns Vincent Müller durch sein Auslandsjahr bis zum Februar fehlen, doch wir haben auch einen Spieler aus der zweiten Mannschaft hochgezogen und Maik Schaible festverpflichtet.“ Wismar fügt hinzu: „Bis auf ein paar kleinere muskuläre Probleme, sind wir auch in der Vorbereitung verletzungsfrei geblieben und konnten gut trainieren.“

Das schwierige zweite Jahr

Auf die Frage hin, was er dazu denkt, dass das zweite Jahr nach dem Aufstieg immer etwas schwerer sei, antwortet der Übungsleiter: „Wir haben Glück, dass wir jetzt neue Gegner haben, da diese uns nicht so gut kennen. Trotzdem kann es ein Problem sein, dass die Spieler sich nicht motiviert bekommen, wenn sie gemerkt haben, wie gut es in der letzten Saison lief und denken es läuft in dieser Spielzeit von alleine wieder so.“

Durch die Zusammenlegung des Württembergischen Verbands mit dem Südbadischen und dem Badischen Handball-Verband geht es für die TG in dieser Saison gegen teilweise ganz neue Gegner. Zur Qualität der diesjährigen Verbandsliga 2, sagt Wismar deshalb auch: „Ich kann unsere Gegner nicht wirklich durchblicken, aber es sind bestimmt gute Mannschaften dabei. Vor allem im Stuttgarter Umkreis wird es einige gute Teams geben, da dort im Ballungsraum die Qualität sehr hoch ist.“

Harte Arbeit von Nöten

Trotzdem weiß der Übungsleiter auch: „Wenn wir konstant gute Leistungen bringen, können wir den gleichen Platz anstreben, wie in der vergangenen Saison. Dafür müssen wir aber gut arbeiten und uns vor allem im Training gegenseitig fordern.“ Die Platzierung, welche die Schömberger Handballer in der letzten Saison erreicht haben, war der 4. Platz. Damals war die Verbandsliga aber noch Neuland für die TG und eben noch nicht durchgemischt, wie sie es jetzt ist.

Weniger Belastung vor dem ersten Spiel

Zu den Schwerpunkten, die Wismar vor dem Auftaktspiel gegen Rottweil noch setzt, meint er: „Wir werden jetzt etwas Belastung rausnehmen und uns mehr auf taktische Dinge konzentrieren. All zu viele andere Schwerpunkte wird es nicht mehr geben.“

Vor dem Auftaktspiel bleibt ja noch etwas Zeit und diese wird die TG sicherlich nutzen, um sich auf die neue Saison noch bestens vorzubereiten.