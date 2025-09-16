TG Schömberg Handball: Eine ganz neue Herausforderung wartet auf die TG Schömberg

Die Handball-Männer der TG Schömberg starten am 27. September in ihre zweite Verbandsliga-Saison. Wir haben mit Trainer René Wismarr gesprochen.
Für die Schömberger, startet am Samstag, 27. September, um 20 Uhr gegen die HSG Rottweil mit dem ersten Spiel der neu formierten Verbandsliga, die neue Saison. TG-Trainer René Wismar meint zum Stand der Vorbereitung: „Wir sind am 1. Juli in die Vorbereitung eingestiegen und haben diese in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten haben wir uns vor allem auf die Abwehr und die Mechanismen dort fokussiert. In der zweiten Phase, in der wir immer noch sind, konzentrieren wir uns auf schnellkräftige Aktionen, Tempospiel und mehr auch auf Taktik.“