Testphase in Maulburg: KI-Software soll alemannisch verstehen

Die Gemeinde Maulburg lässt ihre Gemeinderatssitzungen probeweise von KI-gestützter Software protokollieren. Es gab Fragen nach dem Datenschutz.
Das Verfassen der Ratsprotokolle soll in Zukunft effizienter und zügiger erledigt werden. Deshalb will die Gemeindeverwaltung probeweise die KI-gestützte Software „SpeechMind“ dafür einsetzen. Die Testphase soll bis Anfang September laufen. Erst danach entscheide der Gemeinderat, ob die KI-Software dauerhaft eingesetzt werden solle, stellte Bürgermeisterin Jessica Lang klar.