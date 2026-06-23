Testphase in Maulburg: KI-Software soll alemannisch verstehen

Das Verfassen der Ratsprotokolle soll in Zukunft effizienter und zügiger erledigt werden. Deshalb will die Gemeindeverwaltung probeweise die KI-gestützte Software „SpeechMind“ dafür einsetzen. Die Testphase soll bis Anfang September laufen. Erst danach entscheide der Gemeinderat, ob die KI-Software dauerhaft eingesetzt werden solle, stellte Bürgermeisterin Jessica Lang klar.

Schon heute zeichne die Verwaltung die Ratssitzungen digital auf, erklärte Lang die Abläufe. Das Protokoll werde dann mit hohem Zeitaufwand manuell geschrieben. Die KI-Software erledigt dagegen die meisten Arbeitsschritte automatisch: Sie zeichnet die Redebeiträge während der Sitzung in einer Audioaufnahme auf und wandelt diese in einen geschriebenen Text um. Selbstständig strukturiert die Software diesen Text und fertigt einen Protokollentwurf. Selbstverständlich überprüfe Hauptamtsleiterin Daniela Oswald das Protokoll zum Schluss auf Richtigkeit und gebe es dann erst frei, erklärte Lang.

Räte fragen nach zum Thema Datenschutz

Alle Daten, die die Software zur Protokollierung braucht, würden auf einem Server in der EU, nicht jedoch in den USA gespeichert, wobei alles gemäß der Datenschutzgrundverordnung ablaufe, informierte die Bürgermeisterin weiter.

Genau hier hakte Julian Phillipp (Wir für Maulburg) ein: Er wolle nicht, dass sein Stimmprofil in einem Cloudspeicher auf einem Server liege, sagte er. Das seien seine unverwechselbaren biometrischen Daten. Auch er befürworte eine digitale effiziente Lösung für die Protokolle, stellte er klar: Dafür gebe es aber auch Programme, die die verarbeiteten Daten lokal speichern.

Bürgermeisterin Lang führte Argumente ins Feld, die für die Software SpeechMind sprechen, zum Beispiel, dass sie eine Schnittstelle zum Ratsinformationssystem habe. Alle KI-Programme, die sich die Gemeindeverwaltung angeschaut habe, würden die Sitzungsdaten auf Servern innerhalb der EU speichern, sagte sie.

Es heiß, die Redebeiträge der Gemeinderäte würden nicht mit den Namen, sondern einem anonymen Code verknüpft. Dieser könne zum Beispiel den Platzmikrofonen zugeordnet werden.

Nicht jeder ist mit der Erprobung einverstanden

Kurt Greiner (Freie Wähler) teilte die Bedenken wegen der Sprachaufzeichnung nicht. Christian Leszkowski (SPD) fragte, ob die Software Alemannisch verstehe. Es gebe gute Erfahrungen mit Dialekt, erhielt er als Auskunft. Julian Phillipp blieb dabei, dass seine Stimme nicht in einer Cloud gespeichert werden darf, und stimmte mit Stephanie Scarr (Wir für Maulburg) gegen die Erprobung der KI-Software. Daniela Oswald sagte auf Nachfrage: Es gebe die Möglichkeit, dass er als „anonymer Sprecher“ geführt werde und dass sie sich von Hand Notizen mache, wenn er spricht.