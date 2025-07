Tennisclub Nagold: Timmy Becker wird neuer Cheftrainer

Groß war die Überraschung für die Mitglieder des Tennisclubs Nagold (TCN) bei der Hauptversammlung im Clubhaus „null:40“, als die Vorsitzende Saskia Digel von einer „ebenso kurzen wie erfolgreichen Trainersuche“ berichtete und Timmy Becker als neuen Cheftrainer präsentierte. Der 27-Jährige mit DTB-B-Lizenz wird mit Beginn der Hallensaison im kommenden Oktober die Nachfolge des scheidenden Trainerteams um Christian und Maja Braus antreten.

Becker wurde mehrfach Württembergischer Meister

„Bei Timmy Becker passt aus unserer Sicht einfach alles“, so Saskia Digel über die Neuverpflichtung mit besten Referenzen: Der ehemalige deutsche Top 15 Spieler des Jahrgangs 1998/99 und mehrfache Württembergische Meister hat in den vergangenen Jahren mit seinem Trainerteam beim TC Weil im Schönbuch erfolgreiche Aufbauarbeit geleistet und steht seit Beginn der aktuellen Sommersaison auch in Diensten des TC Jettingen.

Ab Oktober wird sich Timmy Becker ausschließlich auf die Tennisclubs in Nagold und Jettingen konzentrieren, was ihm aufgrund kürzerer Wege auch privat entgegenkommt: Mit seiner jungen Familie ist er selbst in Nagold wohnhaft und hat beim TCN auch seine eigenen Tenniswurzeln. „Ich mag diese Stadt und ihre Entwicklung. Dementsprechend sehe ich beim TCN ein enormes Ausbaupotenzial, was mir die bisherigen Gespräche mit den Vorstandsmitgliedern auch bestätigt haben“, freut sich Becker auf die kommende Aufgabe.

Den Mitgliedern in großer Runde vorstellen wird sich der neue Cheftrainer erstmals am Samstag, 26. Juli beim Jugend Club Cup, der tagsüber ausgespielt wird, sowie beim abendlichen Chill & Grill Event, bei dem der TCN traditionell seine langjährigen, treuen Mitglieder ehrt.

Mannschaften werden stetig ausgebaut

Dass es auf der großen TCN-Anlage immer viel zu tun gibt, beleuchtete Saskia Digel in ihrem Jahresrückblick. Als Highlights nannte die Vorsitzende die umfangreichen Arbeiten an den Grünflächen und die Neugestaltung der Umkleideräume.

Langfristig im Blick habe der TCN vor allem die Umstellung auf Allwetterplätze, da die Kosten für Instandsetzung und Pflege der acht Sandplätze ständig zunehmen, was sich ganz aktuell vor allem beim Wasserbedarf für die acht Sandplätze zeige. Ein Anknüpfungspunkt für Anlagenwart Uli Ellenberger, der von den Mitgliedern mehr Eigeninitiative bei Platzpflege und Bewässerung einforderte.

Über die sportliche Entwicklung des TCN berichteten Jugendwart Christian Grimm und Hobbywart Ariel Risso. Besonders im Fokus stand dabei der stetige Ausbau der Mannschaften in den vergangenen Jahren: Während der TCN in der Sommersaison 2020 lediglich vier Teams für die Verbandsrunde stellte, sind in der laufenden Sommersaison bereits 13 Teams, die in den unterschiedlichen Altersklassen für sportlichen Aufschwung sorgen. Großes Lob ging dabei an Schriftführerin Nicole Bläsi, die mit ihrer Netzwerkarbeit in den vergangenen Jahren für die Wiederbelebung eines aktiven Herrenteams gesorgt hat, aus dem heraus mittlerweile sogar noch ein Herren 30 Team gegründet wurde.

Mitgliedsbeiträge sind Haupteinnahmequelle

Trotz angespannter Lage in Industrie und Wirtschaft – „und die spiegelt sich zu weiten Teilen immer auch bei der Hilfsbereitschaft der Unternehmen wider“ – zeigte sich der Co-Vorsitzende Michael Walz auch beim Thema Sponsoring zufrieden: „Über 90 Prozent unserer Unterstützer halten uns auch 2025 die Treue.“

Dass sich der TCN mit einem entsprechenden Überschuss im Jahr 2024 auch finanziell auf einem guten Weg sieht, durfte das Kassier-Team Sandra Walz und Stefanie Ellenberger berichten. Haupteinnahmequellen des TCN sind die Mitgliedsbeiträge sowie die Buchungen der drei Hallenplätze im Winter. Dementsprechend bescheinigten die Kassenprüfer Sabine Wohlleber und Oliver Gutekunst den Kassiererinnen eine einwandfreie Arbeit und empfahlen in diesem Zuge die Entlastung des gesamten Vorstandes, welche einstimmig erfolgte.