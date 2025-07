Mit einem 6:3-Sieg zum Abschluss ist der Klassenerhalt in der Regionalliga Süd-West perfekt.

TC Güglingen – TC Rottweil 3:6 (2:4). Damit beenden die TCR-Herren 40 die Saison als Tabellendritter. Im Auftaktmatch deutete sich noch nicht an, dass die Gäste aus Rottweil zu einem klaren Erfolg kommen würden.

Martin Mayer hatte mit Christopher Scheidt einen hartnäckigen Widersacher, der ihm alles abverlangte. Nach dem 4:6 im ersten Satz bot Mayer einen tollen Fight im zweiten Satz und musste sich knapp mit 6:7 geschlagen geben.

Lesen Sie auch

Geniale Leistung von Boris Bräunlin

Eine geniale Leistung bot Boris Bräunlin gegen Marc Dürr. Der TCR-Akteur holte einen souveränen Zweisatzsieg (6:3, 3:0) und krönte damit seine überragende Saison.

Sebastian Schaller brachte den TC Rottweil in Führung. Mit 6:2 und 6:3 gewann er überlegen gegen Stefan Bohlayer vom TC Güglingen. Gewohnt stark trumpfte Phil Laiple auf, knüpfte beim 6:4 und 6:1 gegen Alexander Scheidt ebenso an seine tolle Leistung über die gesamte Saison an.

Rottweiler Dominanz hält an

Die Dominanz der Rottweiler hielt an, denn auch Stephan Pfau holte mit einem Zweisatzsieg den nächsten Punkt für den TCR. Beim 6:3 und 6:2 gegen Achim Dürr hatte der Güglinger keine Chance. Markus Jauch musste sein Match abgeben, da er mit Tobias Köstel auf einen Topspieler der Gastgeber traf, dem Jauch 2:6 und 1:6 unterlag.

4:2-Führung nach Einzeln

Mit einer 4:2-Führung gingen die Herren 40 des TC Rottweil in die Doppel. Hier stellten die Gäste etwas anders auf als gewohnt, was sich auch positiv auswirkte.

Fünfter Punkt durch Mayer/Laiple

Martin Mayer/Phil Laiple holten mit 6:4 und 6:4 den fünften Punkt für den TC Rottweil, womit der Sieg vorzeitig feststand. Bemerkenswert, dass das Duo ihr Match nach einem 1:4-Rückstand im zweiten Satz noch drehten.

Eine klare Angelegenheit wurde das Spiel für Boris Bräunlin und Sebastian Schaller, die mit 6:4 und 6:3 sicher gewannen. Da viel es nicht ins Gewicht, dass sich das Doppel Markus Jauch und Stephan Pfau nach 6:2 und 6:7 im Match-Tiebreak knapp mit 8:10 den Punkt abgaben. Grund zum Feiern gab es für die Herren 40 des TC Rottweil somit reichlich.