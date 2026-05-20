Tennis Bezirksmeisterschaften: Domnik kampflos zum Bezirksmeister

Die Aktiven kürten ihre Bezirksmeister auf der Anlage des TC Rottenburg und trotzten dabei Kälte und Regenschauern. Der Titelverteidiger Jannik Maute sagt das Finale der Herren A ab.
Der TC Rottenburg war erneut Gastgeber der Bezirksmeisterschaften der Aktiven und bot auf seiner Anlage an vier Tagen beste Bedingungen für hochklassigen Tennissport. Trotz kühler Temperaturen und Regenschauern verlief das Turnier unter Leitung von Bezirksvorsitzendem Stefan Linke reibungslos, mit spannenden Endspielen und mehreren Überraschungen.