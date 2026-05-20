Tennis Bezirksmeisterschaften: Domnik kampflos zum Bezirksmeister

Die Aktiven kürten ihre Bezirksmeister auf der Anlage des TC Rottenburg und trotzten dabei Kälte und Regenschauern. Der Titelverteidiger Jannik Maute sagt das Finale der Herren A ab.

Der TC Rottenburg war erneut Gastgeber der Bezirksmeisterschaften der Aktiven und bot auf seiner Anlage an vier Tagen beste Bedingungen für hochklassigen Tennissport. Trotz kühler Temperaturen und Regenschauern verlief das Turnier unter Leitung von Bezirksvorsitzendem Stefan Linke reibungslos, mit spannenden Endspielen und mehreren Überraschungen.

In der stark besetzten Herren-A-Klasse schien vieles auf eine Titelverteidigung von Jannik Maute (Tailfingen) hinauszulaufen. Der deutsche Ranglistenspieler erreichte souverän das Finale, sagte dort jedoch kurzfristig wegen einer anderen Verpflichtung ab. So durfte sich Pascal Domnik (Ebingen), der zuvor mit überzeugenden Leistungen bis ins Endspiel vorgedrungen war, über den Titel freuen.

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Für das spielerische Highlight sorgte das Finale der Damen A. Die favorisierte Maike Nägele (Tübingen) setzte sich nach anfänglichem Rückstand mit 6:4 und 6:2 gegen ihre Vereinskollegin Polly Eichner durch. Beide unterstrichen dabei die starke Form der Tübingerinnen vor ihrer Saison in der Württemberg-Liga. Mit Auftritten wie diesem scheint Tübingen bestens für die höchste WTB-Liga gerüstet.

Sprißler dreimal im Match-Tiebreak

Besonders spannend verlief die Herren-B-Klasse: Henri Sprißler (Haigerloch) gewann als Ungesetzter seine letzten drei Matches jeweils erst im entscheidenden Match-Tiebreak und sicherte sich damit den Titel. Bei den Damen B triumphierte die erst 14-jährige Livia Coopmans (Tübingen) mit souveränen Auftritten.

Für einen einheimischen Erfolg sorgte in der Herren-C-Klasse der erst 14-jährige Mark Vidackovic, der sich mit mutigem Offensivspiel den Titel sicherte. Noch jünger war nur die Siegerin der Damen C: Die 13-jährige Anni Horr (Empfingen) setzte sich ebenfalls eindrucksvoll durch. Auch in der Nebenrunde der Herren A gab es Grund zur Freude aus regionaler Sicht: Der 14-jährige Tim Hipp (TG Ebingen) gewann das vereinsinterne Finale gegen Jannik Seifried nach drei umkämpften Sätzen.