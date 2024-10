Tempel Steel Europe übernimmt: Neue Besitzverhältnisse bei voestalpine in Nagold

1 Die Tempel Steel Europe GmbH übernimmt die alleinige Gesellschafterrolle bei voestalpine in Nagold. Foto: Salome Reinhard

Zum 1. November 2024 übernimmt die Tempel Steel Europe GmbH die alleinige Gesellschafterrolle bei der voestalpine Automotive Components Nagold GmbH & Co. KG. Das teilte das Nagolder Unternehmen am Donnerstag mit.









„Die voestalpine Automotive Components Nagold GmbH & Co. KG wird am 1. November 2024 eine bedeutende Änderung in ihrer Gesellschafterstruktur vornehmen“, heißt es in dem Schreiben an die Redaktion. Im Rahmen dieses Übergangs werde die Tempel Steel Company, LLC, mit Sitz in Chicago, ihre Anteile an die Tempel Steel Europe GmbH abgeben, wodurch letztere zur alleinigen Gesellschafterin werde.