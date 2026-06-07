Techno-Party in Lörrach: Feel-Good-Atmosphäre unter der Autobahnbrücke

Bei „Rave the Bridge“ tanzte in Lörrach eine ausgelassene Partygemeinde zu Techno- und House-Beats. Das Event kam gut an – aber: Einen Wermutstropfen gab es.
Zwölf Stunden lang open air abtanzen zur Musik von zwölf DJs – diese Chance ließen sich viele Techno- und House-Fans am Samstag bei „Rave the Bridge“ nicht entgehen. Zwischen Pumptrack im Grütt und Brombacherstraße war unter der Autobahnbrücke ein abgegrenztes Partygelände mit einer etwa 30auf 40 Meter großen Tanzfläche entstanden, auf der ab dem Mittag immer mehr Musikfans in friedlich-fröhlicher Atmosphäre feierten.