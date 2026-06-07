Techno-Party in Lörrach: Feel-Good-Atmosphäre unter der Autobahnbrücke

Bei „Rave the Bridge“ tanzte in Lörrach eine ausgelassene Partygemeinde zu Techno- und House-Beats. Das Event kam gut an – aber: Einen Wermutstropfen gab es.

Zwölf Stunden lang open air abtanzen zur Musik von zwölf DJs – diese Chance ließen sich viele Techno- und House-Fans am Samstag bei „Rave the Bridge“ nicht entgehen. Zwischen Pumptrack im Grütt und Brombacherstraße war unter der Autobahnbrücke ein abgegrenztes Partygelände mit einer etwa 30auf 40 Meter großen Tanzfläche entstanden, auf der ab dem Mittag immer mehr Musikfans in friedlich-fröhlicher Atmosphäre feierten.

Am Nachmittag war es eher dünn, später sehr voll „Am Nachmittag war es eher dünn, die letzten sechs Stunden dann aber bis an die Belastungsgrenze mit rund 1000 Besuchern sehr voll“, blickte Co-Organisator und Stadtrat Matthias Lindemer am Sonntag auf die Veranstaltung zurück. Im Gespräch mit unserer Zeitung zog er ein positives Fazit: Zwischenfälle habe es nicht gegeben, die Sanitäter vom Roten Kreuz hätten keine nennenswerten Verletzungen zu behandeln gehabt und auch die Technik habe einwandfrei funktioniert. „Luft nach oben“ gebe es indes noch beim Thema Nachhaltigkeit, etwa hinsichtlich der Nutzung von Mehrwegbechern oder von Solarenergie.

Einige Beschwerden wegen Lärmbelästigung

Auch habe es aus der nahen Homburgsiedlung nicht nur Mittänzer, sondern auch einige Beschwerden wegen der Lautstärke gegeben. Sie darf laut Lindemer am Fenster der Anwohner den Wert von 70 Dezibel nicht überschreiten. Für die Zukunft möchte Lindemer überlegen, über welche Stellschrauben noch Verbesserungen für die Anwohner möglich sind. Denn klar ist für ihn: „Rave the Bridge“ soll es auch in Zukunft gaben, spricht es doch von Jung bis Alt ein großes Publikum an.

So tanzten am Samstagabend etwa zu den Beats der DJs „Plan_B“ und „Schock“ junge Erwachsene neben ansatzweise ergrauten Musikfans in einer fröhlich-bunten Gemeinde. Der Schriftzug „Enjoy a good life“ auf dem T-Shirt-Rücken eines Besuchers passte zur Stimmung der Menschen, die sich vor der Bühne zur Musik bewegten.

Bei dem mit der DJ-Schule Mixmasters organisierten Event legten Newcomer und etablierte DJs aus der Region Techno, Tech House und House auf. Das laut Lindemer „geniale Wetter– nicht zu heiß und nicht zu kalt“ trug seinen Teil dazu bei, dass bis in die späten Abendstunden hinein getanzt wurde. Und wer bei Torschluss um Mitternacht noch nicht genug hatte, konnte bei der„Aftershow“ im Lörracher VIVA Club weitermachen.