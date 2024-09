Was taugt „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“? Der neue „Tatort“ aus Frankfurt im Schnellcheck:

Die Handlung in zwei Sätzen Psychologe Grünfels (Matthias Brandt) hat psychische Probleme und bringt im Affekt eine Ordnungsbeamtin um. In seinem Wahnsinn reißt er sein Umfeld mit in den Abgrund – letztlich auch die Ermittler Brix (Wolfram Koch) und Janneke (Margarita Broich).

Zahl der Leichen 8 (vermutlich)

Gastauftritt Timothy Chandler, Publikumsliebling bei der Eintracht Frankfurt, hat einen skurrilen Auftritt als Reinigungskraft.

Vorurteile Grünfels beschuldigt den südländisch aussehenden Freund seiner Tochter, sie mit seiner Assistentin betrogen zu haben. „Du kommst von sonst woher und schwängerst meine Tochter!“ Dieser antwortet, dass die vermeintliche Assistentin die Geschäftsführerin und seine Schwester sei. Außerdem: „Ich bin gebürtiger Leverkusener. Entschuldigung, seinen Geburtsort kann man sich eben nicht aussuchen.“

Abschied Fast hätte es für Brix und Janneke ein Happy End gegeben. Während Fanny (Zazie de Paris) „Les Feuilles Mortes“ singt, fahren die beiden durch die Nacht, und Janneke fragt Brix endlich nach einem Rendezvous. Als es am schönsten ist, explodiert ihr Auto. Ein wahrlich dramatischer Abgang.

Unser Fazit Die wilde Mischung aus Thriller, Komödie und zarter Liebesgeschichte funktioniert irgendwie.

Spannung Note 2; Logik Note 3