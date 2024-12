Talgangbahn in Albstadt: „Einen Bürgerentscheid brauchen wir nicht“

„Winter City Open Air“ und „Ebinger Weihnachtszauber“ Nicht nur der Striptease hebt die Laune

Nur einer der Weihnachtswünsche – „Happy X-Mas, War is over“ – wird wohl nicht in Erfüllung gehen. Ansonsten aber hat das „Winter City Open Air“, der Höhepunkt des „Ebinger Weihnachtszaubers“, keine Wünsche offen gelassen am Samstag.