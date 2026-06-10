Tagespflege in Bad Herrenalb: Erzwungene Veränderung entpuppt sich als Glücksfall

Seit 25 Jahren gibt es die Senioren-Tagesstätte der Sozial- und Diakoniestation des Krankenpflegevereins Bad Herrenalb und Dobel. Das wird am Samstag gefeiert. Alle sind eingeladen.
In der Tagesstätte verbringen Seniorinnen und Senioren aus Bad Herrenalb und den Nachbarorten, die auf Unterstützung angewiesen sind, gemeinsam den Tag zwischen 7.30 und 16 Uhr. Dabei werden sie betreut und pflegerisch qualifiziert versorgt. Die Motivation zur Schaffung einer Tagesstätte für Senioren entstand aus dem ambulanten Pflegedienst. Er kam zu den Patienten nach Hause, half beim Waschen, beim Anziehen und beim Einnehmen der Medikamente. Dann machte er die Tür hinter sich zu. Die Tagesstätte füllt eine Lücke im Versorgungssystem, indem sie Senioren auch tagsüber unterstützend zur Seite steht.