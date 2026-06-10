Tagespflege in Bad Herrenalb: Erzwungene Veränderung entpuppt sich als Glücksfall

Seit 25 Jahren gibt es die Senioren-Tagesstätte der Sozial- und Diakoniestation des Krankenpflegevereins Bad Herrenalb und Dobel. Das wird am Samstag gefeiert. Alle sind eingeladen.

In der Tagesstätte verbringen Seniorinnen und Senioren aus Bad Herrenalb und den Nachbarorten, die auf Unterstützung angewiesen sind, gemeinsam den Tag zwischen 7.30 und 16 Uhr. Dabei werden sie betreut und pflegerisch qualifiziert versorgt. Die Motivation zur Schaffung einer Tagesstätte für Senioren entstand aus dem ambulanten Pflegedienst. Er kam zu den Patienten nach Hause, half beim Waschen, beim Anziehen und beim Einnehmen der Medikamente. Dann machte er die Tür hinter sich zu. Die Tagesstätte füllt eine Lücke im Versorgungssystem, indem sie Senioren auch tagsüber unterstützend zur Seite steht.

In Eigenleistung renoviert Im November 2001 öffnete die Tagesstätte in einer gemieteten Wohnung „Im Kloster 11/2“ (heute: Tafelladen) hinter der evangelischen Klosterkirche in Bad Herrenalb. Mitarbeiter und Ehrenamtliche der Sozial- und Diakoniestation des Krankenpflegevereins Bad Herrenalb und Dobel haben die Räume in Eigenleistung renoviert. Spenden halfen bei der Finanzierung. Die Einrichtung nannte sich damals „Tagespflege“.

Ein Bild aus den ersten Tagen der Tagesstätte: Alles begann mit zwei Gästen. Foto: Sozial- und Diakoniestation des Krankenpflegevereins Bad Herrenalb und Dobel

Mit gerade mal zwei Gästen begann der Betrieb. Im Februar 2002 kam ein zusätzlicher Raum hinzu „zum gemütlich Wohnen, Beisammensein und Vorlesen“, erinnert sich Susan Albert, Mitarbeiterin der ersten Stunde. Und zum Spielen: Karten und „Mensch ärgere dich nicht“. Das Essen wurde selbst gekocht und Zivildienstleistende übernahmen den Hol- und Bringdienst der Gäste. Die Gästezahl stieg mit den Jahren auf zehn bis zwölf Personen. Das Mittagessen lieferte dann ein Menüservice.

Im Jahr 2008 folgte ein Meilenstein. Die Tagesstätte zog um in den Nordflügel des neu erbauten „Hotels am Kurpark“. In den dort gemieteten Räumen konnten nun bis zu 15 Gäste betreut werden. Das Essen lieferte die nahe gelegene Falkenburg-Klinik. Als der Zivildienst eingestellt wurde, beschäftigte man einen fest angestellten Fahrer. Lars Pfeiffer macht das bis heute.

Zunächst ein Schock

Das Jahr 2018 brachte große Veränderungen. Nach der Kündigung des Mietvertrags durch den neuen Eigentümer des Hotels zog die Einrichtung der Senioren-Tagesstätte in den ehemaligen Kindergarten Regenbogen, „An der Alb 14“, dem heutigen Standort. Die Kündigung war für den Träger zunächst ein Schock. Und die Sanierung des längere Zeit verlassenen Gebäudes war ein Kraftakt. Im Nachhinein entpuppte sich die erzwungene Veränderung aber als Glücksfall.

Unsere Empfehlung für Sie Zwischen Kontinuität und Wandel Krankenpflegeverein Bad Herrenalb und Dobel hält an familiärem Charakter fest Personelle Veränderungen, neue Satzung und Investitionen sind bei der Hauptversammlung des Krankenpflegeverein Bad Herrenalb und Dobel Thema.

Der neue und lichtdurchflutete zentrale Aufenthaltsraum, der Ruheraum und die Terrasse sind riesig und bieten mehr Gästen mehr Platz. Zusätzliche und größere Toiletten und Duschen erleichtern den Mitarbeiterinnen die Unterstützung hilfsbedürftiger Gäste. Für die Geschäftsbereiche „Ambulanter Pflegedienst“ und „Hauswirtschaftliche Hilfe“ entstanden ein Mitarbeiterraum und ein Büro für die Pflegedienstleitung. Eigene Räume haben seither auch der „Ambulante Hospizdienst“ und die Geschäftsführung bekommen. Jetzt besteht ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren.

Gemeinsame Aktivitäten

Ein Fahrdienst holt die Gäste gegen 7.30 Uhr zu Hause ab. Nach einem gemeinsamen Frühstück wird aus der Tageszeitung vorgelesen. Es folgen gemeinsame Aktivitäten wie Spaziergänge, Gymnastik, Aufenthalt im Freien, Kuchenbacken oder anderes mehr. Jeder darf. Niemand muss. Nach dem Mittagessen folgt eine Mittagsruhe in bequemen Liegesesseln. Der Nachmittag beginnt mit Kaffee und Kuchen. Es folgen Gedächtnistraining, Singen, Gesellschaftsspiele, Basteln, jahreszeitliche Feste oder Ausflüge. Das Ritual zum Abschluss des Tages ist ein gemeinsam gesungenes Lied. Gegen 16 Uhr wird jeder Gast wieder nach Hause gebracht.

Drei Gründe sprechen für die Senioren-Tagesstätte. Zum einen entlastet sie pflegende Angehörige. Sie wissen ihre Liebsten in guten Händen und können sich in dieser Zeit auf ihre eigenen Aufgaben und Arbeit konzentrieren oder Freiraum genießen. Zum anderen ermöglicht es pflegebedürftigen Menschen so lange wie möglich in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu leben. Der dritte Grund ist, vorhandene Fähigkeiten der betagten Menschen durch Aktivitäten zu erhalten und zu fördern.

Challenge und Fotobox

Am kommenden Samstag, 13. Juni, beginnt ein Jubiläumsfest in der Tagesstätte (An der Alb 14) mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr. Danach begrüßt Geschäftsführer Stefan Nagel die Gäste. Zum Mittagessen gibt es Maultaschen mit Kartoffelsalat. Außerdem Kaffee und Kuchen. Zur Unterhaltung der Gäste tanzen die Kinder des Trachtenvereins Bad Herrenalb. Zusätzlich gibt es ein Challenge-Spiel und eine Fotobox. In einem Alterssimulationsanzug und Demenzsimulator kann man das Älterwerden am eigenen Leib spüren. Nicht zuletzt gibt es Informationen über die Tagesstätte samt Finanzierung der Betreuungskosten durch die Pflegeversicherung.