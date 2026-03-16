Tageseltern im Kreis Calw: Ausbildung dauert 300 Stunden

Kindertagespflege bietet der Tageselternverein im Kreis in Kooperation mit dem Landkreis Calw an. Im Juli beginnt eine neue Qualifizierung.
Am Sitz des federführenden Diakonieverbandes Nördlicher Schwarzwald trafen sich fünf Frauen zu einer weiteren Unterrichtseinheit. Das Quintett wird in den nächsten Wochen und Monaten ein Qualifikationszertifikat zur Kindertagespflegerin erhalten. Bis es soweit ist, investieren Andrea Wohlgemuth, Sarah-Jane Freudenberger, Sabine Kohler, Hanife Aydin und Yagmur Derya Egritag über einen mehrmonatigen Zeitraum 300 Stunden, um demnächst ihre Dienste den Eltern anbieten zu können.